Perill al carrer de Sant Gaietà: calen obres urgents per l'esfondrament d'una galeria subterrània

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs previs per a les obres d’emergència al carrer de Sant Gaietà per rehabilitar una galeria subterrània en risc de col·lapse que forma part de la xarxa de clavegueram de la ciutat. A l’estructura, que creua el carrer direcció Rambla i que antigament havia funcionat com a mina, s’ha obert un pou per accedir-hi i fer-ne la inspecció, i s’ha fet un escaneig topogràfic 3D amb làser per georeferenciar el traçat i poder determinar els treballs a fer amb la màxima precisió.
Les inspeccions han detectat un deteriorament important amb perill imminent de despreniments, que podrien afectar la via pública i edificis de la zona.
Segons els serveis tècnics, la volta de la galeria s’ha ensorrat parcialment i l’aigua que hi circula arrossega terra, ampliant el buit. El risc és encara més elevat, perquè, fins recentment, no hi havia hagut cap indici extern, ni esquerdes als edificis ni assentaments a la vorera, que fes sospitar l’abast real del problema.
“Un perill greu”
Les inspeccions realitzades entre els mesos d’abril i maig van detectar diversos trams degradats que requereixen una actuació urgent per garantir “la seguretat i el correcte funcionament del clavegueram”. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va aprovar al maig un decret que autoritza intervenir de manera immediata, ja que, segons el document, l’estat de la galeria representa “un perill greu per a les persones i els béns situats a sobre”. Les obres inclouran la reparació de la galeria malmesa i el reompliment dels buits generats per l’esfondrament.
Els treballs previstos són tècnicament complexos, ja que la infraestructura es troba a uns set metres de profunditat i caldrà garantir la seguretat dels operaris i alhora evitar afectacions al carrer. També caldrà inspeccionar la resta de galeria propera, per conèixer si hi ha més esvorancs en aquest sector.
El punt crític des d’on s’han fet les revisions es troba a l’altura del número 8 del carrer de Sant Gaietà, on conflueixen el col·lector del carrer i una antiga galeria que gira cap al Museu de la Ciència.
El pressupost inicial per aquesta intervenció d’emergència s’estima en uns 350.000 euros, amb un termini d’execució previst de cinc mesos, tot i que des de l’Ajuntament asseguren que encara s’estan ajustant el pressupost final i el calendari. Davant la gravetat, el consistori ha determinat actuar “amb celeritat” per evitar que “la situació empitjori”.
Dècades de falta d’inversió
Des del consistori es recorda que el manteniment del clavegueram és una tasca complexa i pendent des de fa dècades per la manca d’inversió. El cas del carrer de Sant Gaietà torna a evidenciar, segons el decret municipal, les deficiències acumulades en la conservació i supervisió de la xarxa subterrània. Els serveis tècnics assenyalen que “la falta de recursos en els darrers anys” ha impedit tenir un coneixement exhaustiu de l’estat d’aquestes infraestructures.
Malgrat que en els darrers s’han incrementat les partides destinades a aquest àmbit i es treballa per aconseguir subvencions com el PERTE, la xarxa és molt extensa i la seva revisió exhaustiva requerirà diversos anys.
Mentrestant, l’estrategia municipal se centra actuar de manera correctiva, prioritzant aquells punts on es detecten afectacions greus i on la seguretat ciutadana pot quedar compromesa. La situació del carrer de Sant Gaietà n’és un exemple. Una situació sobrevinguda, sense senyals previs visibles, però que s’ha obligat a activar d’immediat un procedment excepcional de contractació per fer front a una emergència que no podia esperar.
Cabdals soterranis, paviment i esvorancs
Terrassa presenta una realitat hidrogeològica complexa, amb torrents que antigament discorrien per la superfície i que ara es troben soterrats dins la trama urbana, segons explica el doctor i enginyer de camins de la UPC, Lluís Gil, especialitzat en estructures i fonaments. Aquesta situació fa que, en episodis de pluja intensa, els col·lectors que substitueixen aquestes rieres naturals hagin de gestionar grans volums d’aigua. Si alguna d’aquestes conduccions presenta fissures o esquerdes, es poden produir filtracions que incrementen la pressió sobre el terreny i provoquin despreniments o col·lapses al subsòl.
Un altre expert, el doctor Xavier Álvarez del Castillo, enginyer industrial i professor especialitzat en Elasticitat i Resistència de Materials, apunta que diversos factors contribueixen a aquests fenòmens. Per exemple, “el mur del túnel dels FGC obliga a desviar els cabals subterranis d’aigües naturals, que acaben erosionant zones del terreny no consolidades i, en alguns punts, poden generar un esvoranc”. També el canvi climàtic i el paviment que s’utilitza actualment en substitució dels adoquins, més permeables, ha reduït la capacitat de filtració de l’aigua, cosa que agreuja el problema.
Gairebé 900.000 euros per a reparacions urgents
El mal estat de molts carrers de Terrassa és conegut i el govern local reconeix el problema. L’executiu ha afirmat en diferents ocasions que la millora de la xarxa viària és una prioritat d’aquest mandat, ara al seu equador.Al febrer d’aquest any es va anunciar pla de xoc amb sis actuacions, algunes urgents. Una és la que s’ha realitzat al carrer Gasòmetre, al barri del Segle XX, on els enfonsaments han obligat a tallar el trànsit. Només per aquesta obra urgent s’hi han destinat 223.192 euros. Dins d’aquest pla d’una inversió de gairebé 900.000 euros també figuraven actuacions a l carrer d’Amèrica, a la rambla Francesc Macià i carrer de la Mare de Déu de la Fuencisla.
23 metres de sostre col·lapsat completament
En un dels trams de la galeria del carrer de Sant Gaietà, de fins a 23 metres de longitud, el sostre ha col·lapsat completament, generant un buit subterrani d’alçades que oscil·len entre 1,5 i 2,6 metres. Aquest espai buit continua ampliant-se cada cop que plou, ja que l’aigua que hi circula arrossega terra i materials. Els serveis tècnics alerten que la resta de la volta que encara es manté en peu presenta signes de desplaçament i podria acabar cedint en qualsevol moment. Com que el terreny continua inestable, es considera que hi ha un risc imminent que el problema afecti la superfície i els elements construïts al damunt. Així ho recull el decret d’urgència del 20 de maig, del qual posteriorment es va donar compte al ple municipal.