Els “Dijous de Mútua” reprenen el cicle amb una conversa sobre la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat

El cicle de converses “Dijous de Mútua” tornarà aquest dijous 25 de setembre després de la pausa d’estiu amb una sessió dedicada a la integració laboral de dones en situació de vulnerabilitat. La trobada comptarà amb la participació de Laura Adame, educadora social especialitzada en violència de gènere de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de MútuaTerrassa, i el testimoni d’una treballadora de l’entitat que ha accedit al mercat laboral a través del programa.
La conversa aprofundirà en el programa Treball i Formació ESAL Línia Dona, cofinançat pels Fons Europeus i el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb el qual col·labora MútuaTerrassa. Es tracta d’una iniciativa destinada a ajudar dones vulnerables a recuperar la seva autonomia, esdevenir autosuficients i refer la seva vida.
Durant la sessió es detallaran les característiques del programa, els requisits d’accés i els beneficis que aporta. El testimoni en primera persona d’una professional que hi ha participat té l’objectiu de servir de referent i inspiració per a altres dones en situacions similars.
Aquest serà el cinquè acte de la 23a edició dels “Dijous de Mútua”, un cicle divulgatiu sobre salut amb més de dues dècades de trajectòria i molt bona acollida a la ciutat. Enguany el format s’ha renovat i les sessions es poden seguir en directe a les 19 hores a través d’Instagram i YouTube de MútuaTerrassa.
El calendari del 2025 inclou un total de set converses: després de la dedicada a la inserció laboral de dones vulnerables, les properes cites abordaran el procés degeneratiu cognitiu (octubre) i l’abordatge del trastorn mental sever (novembre).