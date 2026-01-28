Joves de Terrassa contra l'oblit

Veus joves, música i la tènue llum de les espelmes van omplir aquest dimarts a la tarda l'atri de l'Ajuntament en un gest col·lectiu de record i compromís. L'acte institucional, emmarcat en la commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, va estar carregat de simbolisme i va comptar amb la participació activa de la comunitat educativa.
Alumnes dels instituts Montserrat Roig, Torre del Palau, Can Roca i Pere Viver van ser els encarregats de posar veu a la memòria, llegint textos emotius en record de les víctimes davant de membres de la corporació municipal i representants del teixit associatiu de la ciutat.
L'homenatge va combinar els parlaments i les peces musicals amb una encesa simbòlica d'espelmes com a cloenda. En total, es van encendre sis flames, cadascuna dedicada a un dels col·lectius que van patir l'horror dels camps de concentració i extermini.
L’acte va subratllar com la barbàrie va afectar el poble jueu i el gitano i com també va perseguir la dissidència política, amb un record especial per als republicans espanyols deportats, així com per a les persones represaliades per la seva orientació sexual, per motius religiosos o per tenir alguna discapacitat.