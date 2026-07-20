La doctora del CST Maite Garolera, nova catedràtica de Psicologia de la UIC: "Recerca i assistència han d'anar de la mà"

La doctora Maite Garolera, psicòloga del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), ha pres possessió aquest dilluns de la plaça de catedràtica de l'àrea de Psicologia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), en un acte celebrat a l'Hospital Universitari de Terrassa. El nomenament reconeix una trajectòria que combina assistència clínica, docència i recerca en l'àmbit de la neuropsicologia.
Garolera és responsable de la Unitat de Neuropsicologia i del Grup de Recerca de Cognició, Cervell i Conducta del CST. Des del 2019 també és professora del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona, on imparteix classes al grau en Psicologia i al màster universitari de Psicologia General Sanitària.
L'acte ha comptat amb la intervenció de la vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica de la UIC Barcelona, Marta Mas, i amb la laudatio del doctor Manel Balcells, metge, exconseller de Salut i director del hub iBÉ. Balcells ha destacat tant la trajectòria acadèmica i investigadora de la nova catedràtica com la seva dimensió humana, la capacitat d'innovació i la voluntat de connectar la recerca amb la pràctica assistencial.
Després de prendre possessió del càrrec, Garolera ha pronunciat la lliçó magistral "De la persona a la persona", en què ha repassat la seva trajectòria professional i les principals línies de recerca que ha desenvolupat al llarg de la seva carrera. Durant la seva intervenció ha defensat que "recerca i assistència han d'anar de la mà" i ha reivindicat una pràctica clínica sustentada en el rigor científic i centrada en les persones. També ha assenyalat que el seu objectiu és "comprendre les alteracions cognitives, estudiar-ne els mecanismes i transformar el coneixement en intervencions útils per a les persones".
Referent en neuropsicologia
Doctora en Psicologia, especialista en Psicologia Clínica i experta en Neuropsicologia, Garolera també disposa d'un màster en Direcció d'Institucions Sanitàries i un màster en eHealth. A més, va completar una estada postdoctoral als National Institutes of Health (NIH) dels Estats Units.
La seva activitat investigadora s'ha centrat en l'estudi de la cognició des d'una perspectiva que integra els mecanismes neurobiològics amb el desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la salut. Actualment participa en diversos projectes, entre els quals destaca Virtual Mets, impulsat amb el suport de la Fundació La Marató, que estudia l'ús de la realitat virtual immersiva per millorar la cognició en adults amb síndrome metabòlica.
En la cloenda de l'acte, la vicerectora Marta Mas ha subratllat que la incorporació de Garolera al claustre de catedràtics reforça la col·laboració entre la UIC Barcelona i el Consorci Sanitari de Terrassa, una aliança que busca consolidar projectes conjunts de docència i recerca i reforçar la connexió entre la universitat i la pràctica clínica.