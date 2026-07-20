ERC i PSC reclamen un pla municipal per climatitzar les escoles públiques de Terrassa

ERC i el PSC presentaran al pròxim ple municipal una proposta de resolució per impulsar un pla de climatització dels centres educatius públics de Terrassa. La iniciativa reclama que l'Ajuntament elabori, en el termini de tres mesos, un document que defineixi les actuacions prioritàries, el calendari d'execució i el pressupost necessari per adaptar les escoles als efectes del canvi climàtic.
La proposta parteix de la constatació que les onades de calor són cada vegada més freqüents i intenses i que molts equipaments educatius no disposen de les condicions adequades per garantir el confort tèrmic de l'alumnat, el professorat i la resta de personal. Els dos grups consideren que, un cop elaborats els informes del Pla de Confort Ambiental de les Escoles Públiques de Terrassa 2025, és el moment de passar "del diagnòstic als fets" i concretar una planificació amb actuacions prioritzades i finançament.
La portaveu d'ERC, Ona Martínez, assegura que "el canvi climàtic ja és una realitat que entra cada dia a les aules. No podem normalitzar que infants i docents hagin d'aprendre i treballar en espais que no garanteixen unes condicions mínimes de confort. Ara que tenim els informes tècnics, és el moment de passar del diagnòstic als fets".
Per la seva banda, el regidor del PSC Carlos Lázaro defensa que "l'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és una inversió en salut, qualitat educativa i igualtat d'oportunitats". En aquest sentit, reclama que "les administracions hem de cooperar per accelerar unes actuacions que ja no poden esperar".
La proposta estableix que les primeres actuacions se centrin en els equipaments de titularitat municipal, especialment les escoles bressol i els centres que atenen alumnat més vulnerable. Alhora, ERC i PSC plantegen que l'Ajuntament signi un conveni amb la Generalitat per planificar i accelerar la climatització dels centres públics d'educació infantil i primària aprofitant les noves línies de finançament disponibles.
El text també reclama que el consistori incorpori una partida específica i de caràcter pluriennal als pressupostos municipals per executar aquestes actuacions, presenti projectes a totes les convocatòries de finançament que s'obrin i estableixi un mecanisme de seguiment públic anual sobre el grau d'execució del pla.
Martínez subratlla que "l'Ajuntament ha de començar pels equipaments que són responsabilitat seva i, alhora, treballar conjuntament amb la Generalitat perquè la climatització arribi progressivament a totes les escoles públiques de Terrassa". Lázaro afegeix que la proposta fixa "una planificació realista, amb prioritats clares, recursos i mecanismes de seguiment perquè la climatització dels centres educatius deixi de ser una reivindicació i es converteixi en una realitat".
Amb aquesta iniciativa, els dos grups municipals aspiren que Terrassa disposi, per primera vegada, d'un full de ruta específic per adaptar els centres educatius públics a l'augment de les temperatures i garantir unes condicions adequades d'aprenentatge davant els efectes del canvi climàtic.