La pista del poliesportiu de la Maurina estrenarà paviment

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat el projecte de rehabilitació del poliesportiu municipal de la Maurina, que inclou la renovació del paviment de la pista del pavelló i dels tancaments de la façana. Les obres, pressupostades en 293.087,19 euros, permetran millorar la funcionalitat esportiva, el confort i l’eficiència energètica de l’equipament.
Pel que fa al paviment, el projecte planteja la seva renovació després de 15 anys d’ús, en haver esgotat la seva vida útil. En aquest sentit, la pista actual s’estructura en un sistema flotant format per una tarima de fusta, la qual s’ha anat deteriorant i presenta desperfectes i desgast notable, a causa de la humitat i l’ús intensiu de les zones de joc. Per aquest motiu es substituirà tota la tarima amb una capa de parquet de faig massís, on s’hi marcaran i pintaran les línies de joc corresponents a les diferents disciplines esportives que es practiquen al poliesportiu: hoquei patins, voleibol, patinatge artístic, futbol-sala i bàsquet. Aquesta actuació disposa d’un pressupost de 195.225,16 euros.
Pel que fa als tancaments exteriors, es preveu la renovació dels panells de policarbonat i d'alguns vidres de la fusteria d’alumini, degradats a causa de l’envelliment dels materials, trencaments puntuals i per problemes de condensació i humitat. La seva rehabilitació, amb un pressupost de 97.862,03 euros, comportarà la restitució dels panells ondulats de policarbonat a la part superior de les façanes, mentre que a la part inferior, es canviaran els elements de vidre deteriorats per vidres de seguretat laminat de doble lluna, una d’incolora i l’altra reflectora de control solar, per optimitzar així la temperatura interior.
Segons la regidora de Patrimoni, Montse Alba, "amb aquesta doble actuació, l'Ajuntament de Terrassa referma el seu compromís amb el manteniment dels equipaments esportius de la ciutat i segueix treballant per garantir que la ciutat compti amb instal·lacions modernes, segures i confortables".
Un cop feta l’aprovació, l’Ajuntament iniciarà el tràmit de licitació de les obres, que, atenent al projecte, tindran un termini d’execució de sis mesos.