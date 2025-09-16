El PSC exigeix a Ballart “més compromís” amb el manteniment urbà per facilitar els pressupostos

El grup municipal del PSC de Terrassa ha emès aquest dimarts un comunicat en què denuncia el "deteriorament progressiu" de l’espai públic a la ciutat, que consideren "un símptoma evident del retrocés" que viu Terrassa "per part del govern de Tot per Terrassa (TxT) de l'alcalde Jorci Ballart amb el seu soci de Junts per Terrassa". La denúncia dels socialistes coincideix amb la publicació de les dades d’un informe encarregat per l'Ajuntament a una empresa externa per valor de 48.000 euros, que assenyala l’existència de prop de 16.000 punts crítics a l’asfalt de la ciutat. El govern ha anunciat que destinarà 8.000 euros addicionals a un nou estudi per prioritzar les actuacions d’asfaltatge.
En el comunicat, el PSC condiciona els pressupostos a accions i lamenta que la situació del paviment no és un cas aïllat, sinó un exemple més "del mal generalitzat" que, asseguren, afecta l’espai públic: "amb voreres malmeses i escocells buits amb més de 3.800 arbres morts, grafits a les façanes". També alerten de "grafits a les façanes", "punts negres d'acumulació de residus", "la manca de neteja i desinfecció periòdica dels contenidors" i "del mal estat del clavegueram, que ha provocat diversos esvorancs a la via pública".
Els socialistes recorden que ja van condicionar el seu suport als pressupostos municipals de 2025 a la inclusió de partides destinades al manteniment urbà i la replantació d’arbrat viari, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida als barris i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. I adverteixen que el govern local "continua en minoria" i que enguany exigiran un compromís "més ferm" si es vol arribar a acords per a l’aprovació dels futurs comptes municipals.
El principal partit de l'oposició exigeix a Jordi Ballart la redacció d’un Pla de manteniment "que vagi més enllà dels plans de xoc electoralistes".
El PSC també expressa preocupació per l’estat de moltes de les actuacions finançades amb fons europeus Next Generation, com la creació de parterres i espais verds a diversos carrers, que actualment es troben abandonats o en molt mal estat per manca de manteniment.
Finalment, el grup socialista assegura que la ciutat ha entrat en una “espiral de retrocés perillosa” i atribueix aquesta situació a "l’esgotament" del projecte liderat per Jordi Ballart. El PSC es compromet a treballar per impulsar accions rellevants "per revertir aquesta dinàmica i tornar a situar Terrassa al mapa de les ciutats capdavanteres".