ERC vol tancar la bretxa digital als vals de comerç

Esquerra Republicana de Terrassa portarà al ple ordinari d’aquest divendres una proposta de resolució per replantejar el funcionament de la campanya de dinamització comercial “Terrassa Val Molt”. ERC comparteix l’objectiu de reforçar el comerç de proximitat, però alerta que el model actual genera “greuges importants” entre la ciutadania i dins del teixit comercial local, deixant fora “milers de terrassencs i centenars d’establiments” per culpa de “la bretxa digital”.
El regidor d’ERC, Pep Forn, critica una campanya que, en les seves paraules s’ha convertit en una mena de “cursa tecnològica”. “Quan tens més de 180.000 persones majors d’edat i només unes 20.000 poden accedir als vals, alguna cosa no funciona”, afirma. També adverteix que “quan de 2.500 comerços només n’hi participen uns 300, el problema no és puntual, és organitzatiu”.
L’anàlisi dels republicans apunta que el sistema vigent premia la rapidesa i l’habilitat digital, un fet que penalitza directament les persones grans o col·lectius amb menys recursos tecnològics i comerços de barri que no poden assumir determinats requisits. Forn afirma que “no pot ser que una iniciativa finançada amb els diners de tots depengui de qui té millor connexió a internet o més temps lliure”. Per a Forn, tot i que “la idea és bona, si només hi accedeixen uns pocs, no és una iniciativa justa ni transformadora”.
Així, ERC proposa un gir en la logística de la campanya. Entre les mesures que demana destaquen l’establiment d’un sistema de preinscripció universal seguit d’un sorteig transparent, l’obertura de punts d’atenció presencial als districtes per evitar l’exclusió digital i una campanya activa per adherir comerços dels barris amb menys activitat. També plantegen que els vals que quedin sense utilitzar es destinin a entitats del tercer sector.
“Si volem un comerç fort, arrelat als barris i útil per a tothom, cal fer-ho bé. No n’hi ha prou amb una bona idea”, conclou Forn.