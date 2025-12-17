El Partit Popular demana millorar la gestió dels vehicles abandonats

El Partit Popular (PP) ha presentat aquest dimecres als mitjans la proposta de resolució que portarà al ple ordinari de divendres per modernitzar i agilitzar la gestió dels vehicles abandonats a la via pública.
La portaveu, Marta Giménez, ha explicat en una roda de premsa al barri de Sant Llorenç que la iniciativa respon a un problema que afecta la qualitat de vida i l’espai públic: “És una queixa recurrent de veïns de molts barris, que impacta directament en la qualitat de vida, l’espai públic i el medi ambient”. Segons la regidora, a l’oposició, el problema no és la manca de normativa —l’ordenança municipal de 1991 ja preveu que un vehicle pot considerar-se abandonat si porta més de 15 dies sense moure’s o el seu estat ho indica—, sinó “la falta d’agilitat i eficiència en la gestió”.
Giménez ha denunciat que “massa sovint veiem vehicles clarament abandonats que romanen setmanes o mesos al mateix lloc, ocupant places d’aparcament, degradant l’entorn i generant sensació de deixadesa”. Així mateix, ha recordat que la normativa estatal de 2021 ja considera aquests vehicles com a residus que han de rebre un tractament ambiental adequat. Per això, ha defensat que la proposta del seu grup és propositiva: “No es tracta d’assenyalar ningú, sinó de millorar el sistema amb una proposta constructiva i pràctica”.
La resolució presentada planteja mesures com l’actualització dels protocols municipals, incrementar la freqüència i cobertura de les inspeccions que es fan, crear eines digitals per facilitar la participació ciutadana i millorar la coordinació entre la Policia Municipal, els inspectors, el dipòsit municipal i els serveis ambientals. A més, reclamen actualitzar una ordenança que té més de trenta anys i una campanya informativa per recordar als ciutadans les obligacions al final de la vida útil d’un vehicle, els canals disponibles per comunicar incidències, així com la publicació d’un informe anual del servei amb dades, per tal de fer-ne una avaluació i introduir-hi les millores necessàries.
La formació considera necessari revisar si els recursos actuals són suficients per atendre una demanda veïnal creixent. Segons la portaveu, Marta Giménez, l’objectiu de la proposta que es portarà al proper ple és clar: “Recuperar espai públic, millorar l’aspecte dels carrers, reduir riscos ambientals i donar resposta a una demanda ciutadana”.