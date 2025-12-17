Mercats d’hivern a Meraki i a l’Ateneu Candela

Les entitats de Districte Zero continuen omplint de vida els espais comunitaris de Terrassa amb una nova jornada de mercats d’hivern, que aquest dissabte tenen com a protagonistes l’espai de benestar Meraki i l’Ateneu Candela. Després de la primera tongada celebrada el cap de setmana passat a Prodis, Corralito, el Pati i Torras, la iniciativa manté l’aposta per l’artesania local, el comerç de proximitat i l’activació cultural dels vapors i equipaments del centre de la ciutat.
Meraki acollirà un mercadet obert de 10 a 22.30 hores, amb una àmplia mostra de creació artesanal: espelmes, ceràmica, joieria, roba, il·lustració i propostes vinculades al benestar, com el tarot. L’activitat es completa amb una gimcana, ambient nadalenc i la possibilitat de continuar participant en la llumeneta de les entitats de Districte Zero, una iniciativa compartida que connecta els diferents espais adherits durant aquestes dates.
A pocs metres, al Vapor Albinyana, l’Ateneu Candela viurà també una jornada intensa amb la seva fireta d’hivern, coincidint amb l’activitat de la Cafeta del Candela, que oferirà refrigeris i sopars entre les 16.30 i les 22.30 hores. L’ambient festiu s’allargarà més enllà del cap de setmana, ja que el dimarts 23 de desembre l’espai acollirà un mercat d’intercanvi, amb música d’ambient i tast de vi calent, reforçant el caràcter social i comunitari de la proposta.
El Candela manté, a més, una programació cultural activa. Aquest mateix dimecres, a les 18.15 hores, s’hi inaugura l’exposició “La (nova) cartilla escolar antifeixista”, de Lucía Chacón, una mostra que convida a la reflexió crítica i al debat, fidel a l’esperit de l’Ateneu.
Al mateix recinte hi té seu la llibreria cooperativa Synusia, que aquests dies adapta els seus horaris especials de Nadal per facilitar les compres de proximitat i recomana avançar les comandes per garantir la disponibilitat dels títols. El projecte, arrelat al barri i basat en l’economia cooperativa, prepara també el seu tradicional brindis de Cap d’Any, previst per al 29 de desembre a les 19 hores, una cita que any rere any esdevé punt de trobada de la seva comunitat de sòcies.
La programació nadalenca de Districte Zero es completarà el dissabte 3 de gener amb una nova edició del Mercat del Vapor, al Vapor Prodis. Mentrestant, l’espai ja convida a la visita amb una decoració destacada formada per fins a 25 avets de Nadal, especialment lluïts a la nit amb la il·luminació encesa, consolidant els vapors com a pols d’activitat cultural i social durant les festes.