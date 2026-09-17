Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 18, 19 i 20 de setembre

Terrassa enceta una nova temporada cultural a ple rendiment després del parèntesi estival. Als primers dies de setembre ja hi ha hagut un degoteig d'activitats, però aquest cap de setmana l'agenda és ben atapeïda. Sense comptar esdeveniments com el Festival de Circ, aquí us oferim una desena de propostes
Màgia
"Donde habita la ilusión", espectacle de màgia i mentalisme amb el mag Esteban Alef. A la Nova Jazz Cava. Aquest divendres, a les 22 hores.
Art
Jornada artística al bar Tecavins, a la rambla d'Ègara, 274. David Millán presentarà el seu Caparró (un capgròs) i participarà en una festa artística en la qual es pintaran les portes del pati del local amb diferents tècniques. Hi col·laboraran diversos artistes, entre els quals Jaume Olivet amb el seu personatge de còmic Fotomaton. Aquest dissabte, a partir de les 11 hores.
Trobada
La Llibreria Synusia durà a terme una trobada amb l'editorial Libros del Zorro Rojo en el marc de l'espai En Veu Alta, una conversa-laboratori mensual entorn del llibre infantil i l'àlbum il·lustrat. En aquesta sessió es comptarà amb la presència d'Amanda B. Bradbury, responsable de premsa de l'editorial, i el Fernando Diego García, l'editor de Libros del Zorro Rojo. A Synusia, aquest dissabte, a les 11 hores.
Havaneres
Celebració de la segona Cantada d'Havaneres de Terrassa, amb mostra de comerç de Ca n'Aurell, a la plaça del Progrés. Aquest dissabte, de 17 a 22 hores. La mostra comercial començarà a les 10 hores.
Música urbana
Primera edició del Fraq, festival de música urbana organitzat en el marc del projecte Freqüències, de la Casa de la Música de Terrassa. A la plaça del Primer de Maig, aquest dissabte a partir de les 19 hores.
Dansa
"Giselle", espectacle del Ballet de Barcelona, a LaFACT Cultural. Aquest dissabte, a les 20 hores.
Homenatge
Tribut a la banda El Último de la Fila amb el grup barceloní Sueños de Pasión. A la Sala Legends Dance Hall. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Vermut
Diumenge de vermut musical amb Vintage Rock Band, amb versions de clàssics com Fleetwood Mac o Gary Moore. A la Sala Legends Dance Hall. Aquest diumenge, a les 12 hores.
Flamenco
Flamencología recupera les seves matinals flamenques a la seva seu de l'avinguda d'Àngel Sallent. Actuació del cantaor Edgar Rodero amb el guitarrista Javier Moreno. Aquest diumenge, a les 12.30 hores.
Clàssica
"La Ruta de la Seda", concert de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48). Un viatge sonor per descobrir i tastar melodies i realitats musicals d’altres indrets. A l'Auditori Terrassa. Aquest diumenge, a les 18 hores.