El PSC exigeix a l’Ajuntament el compromís de respondre les instàncies en 30 dies

El grup municipal socialista de Terrassa portarà al proper ple municipal una proposta de resolució per posar fi al que qualifica de "manca de resposta sistemàtica" del govern local davant les instàncies i peticions de la ciutadania. La iniciativa reclama que l’Ajuntament es comprometi a respondre totes les instàncies en un termini màxim de 30 dies naturals i que, abans de final d’any, es posi en marxa un sistema de control automatitzat per monitorar-ne l’estat.
El PSC justifica la proposta per l’elevat volum de peticions presentades i per l’increment de les queixes veïnals. Segons dades oficials, entre l’1 de gener de 2024 i l’1 de juny de 2025 es van registrar un total de 248.709 instàncies. El Síndic Municipal de Greuges, recorden, també va advertir en la seva memòria de 2024 que "una de cada quatre queixes admeses a tràmit" tenien relació "amb el silenci de l’Ajuntament" davant la ciutadania.
"El que ens trobem és que els veïns traslladen les seves queixes o peticions i no només no reben una solució, sinó que sovint no reben cap resposta", ha lamentat el regidor socialista Javier García. "Som conscients que no totes les peticions es poden resoldre en 30 dies, però el mínim és donar un retorn, encara que sigui per confirmar que la instància ha arribat i que està en tràmit. El que no pot ser és que els veïns, com en el cas del carrer Rovira i Brusi, pensin que les seves demandes no van enlloc ni les escolta ningú".
Segons García, aquesta situació també afecta entitats registrades formalment: "No només parlem de grups de veïns sense organització formal, sinó també d’associacions veïnals que presenten instàncies i tampoc obtenen resposta. És inadmissible".
La proposta socialista denuncia, a més, les deficiències del sistema informàtic municipal, segons diuen, reconegudes pel mateix govern, que dificulten el seguiment dels terminis de resposta. Actualment, el registre es fa de manera manual i amb plataformes diverses, fet que impedeix obtenir dades fiables. “No podem acceptar que la complexitat tècnica sigui una excusa per incomplir la normativa i ignorar la ciutadania”, ha remarcat García.
El PSC planteja tres acords principals: respondre totes les instàncies en un termini màxim de 30 dies naturals; implementar abans de final d’any un sistema de control automatitzat i publicar trimestralment les dades al Portal de Transparència, temps mitjà de resposta i percentatge de peticions contestades fora de termini; i traslladar aquests acords a la Sindicatura Municipal de Greuges, la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) i les entitats veïnals de la ciutat.
“És una proposta de sentit comú. Pot sorprendre que s’hagi de portar al ple, però el problema existeix i ens preocupa”, ha conclòs el portaveu socialista.
A més d’aquesta iniciativa, el PSC presentarà al Ple altres propostes de resolució: una vinculada al Dia Mundial de la Gent Gran (1 d’octubre), una altra en suport a la reducció de la jornada laboral impulsada pel govern espanyol, i una tercera sobre la situació a Palestina.