MAPA | Sant Joan a Terrassa: 21 punts de venda de petards, dues fogueres i 15 revetlles al carrer

Terrassa ja té a punt el dispositiu per a la revetlla de Sant Joan. L’Ajuntament ha autoritzat enguany 21 punts de venda de petards, dues fogueres i 15 revetlles populars a la via pública, alhora que recorda les mesures de seguretat per prevenir incendis i garantir una celebració cívica i respectuosa amb l’entorn.
Pel que fa a la venda de pirotècnia, set dels punts autoritzats corresponen a establiments permanents amb permís municipal per comercialitzar
productes pirotècnics i que es troben ubicats a:
- Carrer de Watt, 150
- Carrer del Doctor Cistaré, 10
- Carrer de la Mare de Déu dels Socors, 5
- Carrer d’Alexandre Galí, 77
Mentrestant, els altres 14 són casetes temporals instal·lades en diferents punts de la ciutat amb motiu de la festa:
- Avinguda del Vallès amb carrer de França
- Avinguda del Vallès amb carrer d’Extremadura
- Avinguda de Can Jofresa amb carrer de Badalona
- Avinguda de les Glòries Catalanes amb plaça de Pablo Neruda
- Carrer d’Icària amb carrer de Sicília
- Carretera de Castellar amb carrer de Balaguer
- Plaça de les Nacions Unides amb avinguda de Béjar
- Plaça de la Terrassa Industrial
- Plaça de la Tecnologia
- Passeig del vint-i-dos de juliol, a l’alçada del numero 356
- Passeig del vint-i-dos de juliol amb carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch
- Passeig del vint-i-dos de juliol amb carrer del Mont Perdut
- Rambla d’Ègara, a l’alçada del número 1
- Rambla de Francesc Macià amb avinguda del Vallès
El consistori insisteix que els petards s’han de comprar únicament en establiments autoritzats i que cal seguir les instruccions de seguretat de cada producte.
La ciutat comptarà amb dues fogueres autoritzades la nit del 23 de juny: una al carrer de les Vinyoles amb Torrent del Batlle i una altra al parc del Pla de la Font de l’Apotecari. Les fogueres es podran mantenir enceses entre les 22 hores i la una de la matinada, moment en què seran apagades pels serveis d’extinció d’incendis. Les persones que les hagin fet seran les responsables de recollir les restes i deixar el lloc en perfecte
estat.
A més, Protecció Civil i Via Pública tramiten 15 autoritzacions per a revetlles de caràcter veïnal o cultural repartides per diversos barris. Entre els espais previstos hi ha:
- Carrer de Mare de Déu de l’Esperança, entre Mare de Déu del Carme i Mare de Déu de les Neus
- Carrer Churruca
- Carrer del Doctor Ullés, entre Pi i Margall i Faraday
- Carrer d’Alexander Bell, entre Doctor Ullés i Antoni Torrella
- Plaça de l’Exili
- Carrer Transversal, entre Independència i Emili Badiella
- Carrer de Millars, entre Mont Perdut i Sil
- Carrer de Sant Honorat, entre Sant Cosme i Mare de Déu del Mar
- Carrer dels Ceps, entre Vinyoles i Torrent del Batlle
- Plaça de la Immaculada
- Carrer d’Osca
- Parc de les Nacions Unides
- Font de l’Apotecari
- Carrer de Mura, 105 a 119.
- Plaça de Cirici i Pellicer
L’Ajuntament ha fet una crida a extremar les precaucions amb el foc, especialment a prop de zones verdes. El ban municipal prohibeix encendre foc o llençar petards a menys de 500 metres del bosc i a menys de 15 metres d’arbres, plantes o mobiliari urbà. En aquest sentit, es recorda la necessitat de preservar espais com el parc de Vallparadís.
Com en anys anteriors, la Casa Alegre de Sagrera i el parc de Sant Jordi romandran tancats a partir de les 21 hores de la vigília de Sant Joan, excepte una zona delimitada propera a la plaça del Doctor Zamenhof. La mesura pretén protegir tant el jardí històric com la Masia Freixa davant del risc d’incendi.
La Policia Municipal desplegarà un dispositiu especial centrat en la prevenció de conductes incíviques, els danys derivats de l’ús inadequat de la pirotècnia, la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues i possibles situacions de violència sexual o discriminació en l'oci nocturn. En aquest sentit, es duran a terme controls dels punts autoritzats per fogueres així com llocs on pugui haver concentració de persones. També es duran a terme controls d'alcoholèmia i drogues per garantir la seguretat del trànsit.
Paral·lelament, el consistori tornarà a promoure la campanya #SantJoanInclusiu, amb què anima la ciutadania a optar per petards de llum i reduir l’impacte acústic de la festa sobre les persones sensibles al soroll i els animals.
A més, el servei de Benestar Animal de l'Ajuntament posa en marxa, per cinquè any consecutiu, una campanya de conscienciació i sensibilització que consisteix en el repartiment de comprimits masticables per a gossos i gats. Es tracta de comprimits fets amb ingredients naturals, que no generen efectes secundaris i permeten calmar l'angoixa que els pot generar especialment aquests dies l'ús de la pirotècnia.
Els comprimits es podran recollir al Casal Cívic de Ca n'Aurell (plaça del Tint, 4) el dilluns 22 de juny, de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 20 i, també, el dia 23 de juny de les 10 a les 14.
També es podran fer consultes a una auxiliar veterinària que respondrà els dubtes que puguin sorgir en l'administració de les pastilles.