El PSC reivindica la presència de Terrassa al Congrés per defensar els projectes pendents

El PSC reivindica la importància de tenir representants del Vallès Occidental al Congrés dels Diputats per defensar els interessos de Terrassa i de la comarca. El regidor i portaveu adjunt del PSC a l’Ajuntament de Terrassa, Javi García, i el primer secretari del PSC al Vallès Occidental i número 5 de la candidatura socialista per Barcelona, Paco Aranda, han mantingut aquest dimecres un contacte amb la ciutadania al Mercadal per presentar els arguments del partit davant les eleccions generals del 29 de novembre.
Els socialistes han situat les pensions, l’habitatge i la continuïtat dels projectes d’infraestructures entre les principals qüestions que es poden veure afectades pel resultat electoral. "Hem de protegir el que ens ha costat tant d’aconseguir", ha defensat Aranda, advertint que "un eventual govern de PP i Vox posaria en perill drets socials i laborals". García ha explicat que el contacte directe amb la ciutadania permet copsar les preocupacions de la població, dient que s’estan trobant "missatges molt clars, que és una preocupació sobre el que pot venir a partir del 29 de novembre en relació amb els serveis públics essencials", en referència a les pensions i l’habitatge, entre altres àmbits en què el govern espanyol pot intervenir.
Un dels arguments que ha volgut posar sobre la taula el PSC és la presència de dos membres de la comarca en llocs destacats de la candidatura per Barcelona: Aranda, que ocupa el número 5, i Rosa Sanz, militant de l’agrupació de Terrassa, que és la número 6. "Per primer cop a la història tenim una militant de la nostra agrupació en un lloc molt destacat de la candidatura", ha remarcat García. Aranda ha defensat que disposar de més diputats socialistes permetria incrementar la capacitat d’incidència del partit: "Com més força tinguem, més podem fer", ha afirmat.
La Ronda Nord i Rodalies, entre els projectes pendents
En clau local, Javi García ha vinculat el resultat de les eleccions amb el futur de diverses infraestructures que afecten la ciutat. El socialista ha citat la Ronda Nord i l’estació de Rodalies de Terrassa, així com el projecte de l’estació Terrassa Oest, a la Maurina o Can Boada, com a actuacions en marxa que depenen, en diferents graus, de les decisions de l’Estat. "Un hipotètic canvi de govern pot afectar de forma no positiva aquests projectes", ha advertit. García ha defensat que el pla de Rodalies 2025-2030 ja preveu actuacions i ha recordat que, segons la seva valoració, durant els governs del PP anteriors al 2018 aquests projectes estaven aturats. Per això, ha reclamat que Terrassa tingui una veu directa a Madrid que pugui contribuir a impulsar-los.
Crida a la participació i a la unitat de l’esquerra
Els dos dirigents també han apel·lat a la participació electoral i a la defensa conjunta dels drets de les diferents generacions. Aranda ha rebutjat contraposar les necessitats dels joves i de la gent gran i ha reivindicat les polítiques d’habitatge i pensions com a qüestions que afecten el conjunt de la societat. A més, el número 5 per Barcelona, ha admès que li hauria agradat una millor entesa entre els grups de l’esquerra de cara a aquestes eleccions: "Crec que el moment ho requeria i que tots hem d’estar a l’alçada", comentava. Tot i això, ha defensat que el PSC i el PSOE són una alternativa clara a la dreta i l’extrema dreta. "Si algú vol un partit que decididament estarà confrontat a l’extrema dreta, és el PSC i és el PSOE", ha conclòs.