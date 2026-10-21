El xef terrassenc Artur Martínez, impactat per la sèrie "Gènesi": “Em recorda els meus inicis”

El xef terrassenc Artur Martínez ha valorat molt positivament la nova sèrie de 3Cat, "Gènesi", que repassa els orígens i l'èxit del mític restaurant El Bulli. En unes declaracions a Catalunya Ràdio, el cuiner guardonat amb estrella Michelin ha explicat l'efecte visceral i nostàlgic que li ha provocat el visionat de la producció.
“La sèrie Gènesi m'ha impactat per moltes raons. En primer lloc, m'ha tocat la fibra, la part emocional, perquè em recorda els meus inicis”, ha explicat el cuiner de Terrassa.
A més del retrat de la revolució gastronòmica i dels primers passos a la cuina, Martínez ha subratllat la proximitat que sent amb molts dels protagonistes reals que apareixen reflectits a la pantalla: “En segon lloc, m'ha impactat que conec molts dels personatges que apareixen a la sèrie”.
Entre tots ells, el xef ha volgut fer una menció especial a una figura clau en la història d'El Bulli i en la seva pròpia trajectòria formativa: “M'ha impactat principalment el paper de Xavier Sagristà, que és una persona que jo vaig conèixer molt jove i encara tinc deu receptes escrites a mà per ell de la meva primera experiència”.
La sèrie Gènesi, gravada en bona part als platós del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, continua generant un gran rebombori entre el públic i la professió gastronòmica per la seva fidelitat a l'hora de recrear l'etapa daurada de Ferran Adrià i el terrassenc Juli Soler a Cala Montjoi.