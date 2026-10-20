La diòcesi de Terrassa incorpora vuit nous sacerdots ordenats al Sant Esperit

La diòcesi de Terrassa compta amb vuit nous capellans després de les ordenacions sacerdotals que van tenir lloc la darrera quinzena d'octubre a la Catedral del Sant Esperit. Les cerimònies, oficiades pel bisbe Mons. Salvador Cristau, s’han distribuït en dues jornades consecutives entre els diumenges 11 i 18 d'octubre per a acollir els fidels de les diferents comunitats i complir amb els requisits d’aforament del temple.
Els dos actes van reunir més de noranta preveres concelebrants en cada ocasió, a més de la presència de diaques, seminaristes i representants de diverses parròquies del territori diocesà.
Destinacions i encàrrecs pastorals
Els vuit nous preveres, formats al Seminari de Terrassa, ja tenen assignats els seus corresponents encàrrecs pastorals com a vicaris en diferents municipis del bisbat:
Mn. Enrique Amat (Terrassa): Parròquies de la Sagrada Família de Terrassa i Santa Maria d'Ullastrell.
Mn. Eduard Cameron (Sant Quirze del Vallès): Parròquies de Sant Cristòfol i la Mare de Déu de les Arenes (Terrassa), a més de col·laborar en els mitjans de comunicació diocesans.
Mn. Ignasi Castelló (Terrassa): Parròquies de Sant Cebrià de Valldoreix, Sant Joan Baptista de Mirasol i Mare de Déu de Montserrat de La Floresta.
Mn. Robert Escusa (Sabadell): Parròquies de Sant Vicenç de Mollet i Santa Maria de Montmeló, compaginat amb l'àrea de comunicació del bisbat.
Mn. Pau Ferrer (Sant Cugat del Vallès): Parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès.
Mn. Francesc León (Rubí): Agrupament de parròquies del Montseny i Baix Montseny (Sant Celoni, Palautordera, La Batllòria, Olzinelles, Campins, Mosqueroles, La Costa i Montseny).
Mn. Miquel Saló (Sabadell): Parròquies de Sant Esteve de Parets del Vallès i Sant Cristòfol de Lliçà de Vall.
Mn. Fernando Vázquez-Dodero (Sant Cugat del Vallès): Parròquies del Sant Esperit, Sant Pere i Sant Valentí de Terrassa.
Durant les homilies, Mons. Salvador Cristau va recordar als ordenats el caràcter de servei del ministeri sacerdotal i la importància de la feina pastoral vinculada a la realitat local de la diòcesi. Per la seva part, els nous preveres van signar un escrit conjunt on agraïen el suport rebut i manifestaven la voluntat de dur a terme la seva tasca al servei de la comunitat.