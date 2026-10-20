La diòcesi de Terrassa incorpora vuit nous sacerdots ordenats al Sant Esperit

Terrassa

Les cerimònies, presidides pel bisbe Salvador Cristau, s’han celebrat en dues jornades per motius d’aforament i participació

  • La diòcesi de Terrassa incorpora vuit nous preveres ordenats a la Catedral

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Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 17:01
Actualitzat el 20 d’octubre de 2026 a les 17:03

La diòcesi de Terrassa compta amb vuit nous capellans després de les ordenacions sacerdotals que van tenir lloc la darrera quinzena d'octubre a la Catedral del Sant Esperit. Les cerimònies, oficiades pel bisbe Mons. Salvador Cristau, s’han distribuït en dues jornades consecutives entre els diumenges 11 i 18 d'octubre per a acollir els fidels de les diferents comunitats i complir amb els requisits d’aforament del temple.

Els dos actes van reunir més de noranta preveres concelebrants en cada ocasió, a més de la presència de diaques, seminaristes i representants de diverses parròquies del territori diocesà.

Destinacions i encàrrecs pastorals

Els vuit nous preveres, formats al Seminari de Terrassa, ja tenen assignats els seus corresponents encàrrecs pastorals com a vicaris en diferents municipis del bisbat:

Mn. Enrique Amat (Terrassa): Parròquies de la Sagrada Família de Terrassa i Santa Maria d'Ullastrell.

Mn. Eduard Cameron (Sant Quirze del Vallès): Parròquies de Sant Cristòfol i la Mare de Déu de les Arenes (Terrassa), a més de col·laborar en els mitjans de comunicació diocesans.

Mn. Ignasi Castelló (Terrassa): Parròquies de Sant Cebrià de Valldoreix, Sant Joan Baptista de Mirasol i Mare de Déu de Montserrat de La Floresta.

Mn. Robert Escusa (Sabadell): Parròquies de Sant Vicenç de Mollet i Santa Maria de Montmeló, compaginat amb l'àrea de comunicació del bisbat.

Mn. Pau Ferrer (Sant Cugat del Vallès): Parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès.

Mn. Francesc León (Rubí): Agrupament de parròquies del Montseny i Baix Montseny (Sant Celoni, Palautordera, La Batllòria, Olzinelles, Campins, Mosqueroles, La Costa i Montseny).

Mn. Miquel Saló (Sabadell): Parròquies de Sant Esteve de Parets del Vallès i Sant Cristòfol de Lliçà de Vall.

Mn. Fernando Vázquez-Dodero (Sant Cugat del Vallès): Parròquies del Sant Esperit, Sant Pere i Sant Valentí de Terrassa.

Durant les homilies, Mons. Salvador Cristau va recordar als ordenats el caràcter de servei del ministeri sacerdotal i la importància de la feina pastoral vinculada a la realitat local de la diòcesi. Per la seva part, els nous preveres van signar un escrit conjunt on agraïen el suport rebut i manifestaven la voluntat de dur a terme la seva tasca al servei de la comunitat.

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