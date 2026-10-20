Les piscines municipals avançaran l’obertura de l’estiu del 2027 al 5 de juny

Les piscines municipals de Terrassa obriran el 5 de juny del 2027 amb horari ordinari de matí i tarda. Ho ha explicat aquest dimarts el regidor d’Esports, Alberto Muñoz, a la comissió informativa on s'ha presentat el pressupost 2027 de l’Àrea de Projecció de la Ciutat. Enguany, la temporada oficial va començar el 19 de juny, i Vallparadís va obrir, a les tardes, des del 8 de juny.
L’avançament suposarà uns 120.000 euros més. Amb l’actualització del contracte de gestió per adaptar-lo als costos reals i al conveni del sector, la despesa en piscines creixerà prop de 280.000 euros respecte al 2026. “Els pressupostos municipals són limitats. Sempre hi ha més necessitats que recursos, i s'han de prendre decisions i establir prioritats”, ha admès Muñoz, que ha justificat la prioritat per la demanda d’aquests espais i l’augment de la calor. “Quan un servei municipal és utilitzat cada any per milers de persones, tenim l’obligació d’assegurar-ne la qualitat”, ha afegit. Aquest 2026 les piscines descobertes van sumar 161.076 accessos, un 22,3% més que l’any anterior.
Avançar la temporada obliga a reordenar recursos. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha posat com a exemple la partida de projecció de la ciutat, que perd uns 30.000 euros. L’oposició ha lamentat que s’hagi hagut de “passar el rasclet” per altres partides.
La mostra de la Diversitat Cultural
L’altra novetat són els 100.000 euros per recuperar la mostra de la Diversitat Cultural, l’abril del 2027. Serà la 17a edició d’una cita biennal que no es fa des del 2023. El regidor Pep Forn d’ERC ha qüestionat que es reprengui “just abans de les eleccions” i ha demanat un model de consens amb les entitats. Salvador ha replicat que li tocava per calendari i que està oberta a tothom.
La Fira Modernista, que el govern considera el principal motor turístic de la ciutat, gairebé manté el mateix pressupost, amb una lleugera baixada de 3.250 euros per una menor previsió d’ingressos externs, sobretot subvencions. El govern municipal va dir que parla amb nous patrocinadors.