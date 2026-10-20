Terrassa estrenarà una sala IMAX al novembre: "La màxima qualitat d'imatge i so possible"

El complex cinematogràfic de Cinesa Parc Vallès sumarà a partir d'aquest mes de novembre una nova experiència audiovisual de primer nivell amb la inauguració d'una sala en format IMAX. Segons han recollit mitjans especialitzats en cinema, la companyia ha confirmat l'ampliació de la seva xarxa d'aquest tipus de pantalles a Espanya, triant Terrassa com una de les dues noves ubicacions juntament amb el cinema de Méndez Álvaro, a Madrid.
La nova instal·lació de Parc Vallès estarà equipada amb un total de 172 butaques reclinables, de les quals 44 seran de categoria premier. Des de la direcció de la cadena assenyalen que aquesta expansió "respon a la febre IMAX" que viu actualment el sector, un fenomen reforçat per l'interès global en produccions concebudes per a la gran pantalla i per títols de cineastes com Christopher Nolan. Segons expliquen des de la companyia, la iniciativa busca satisfer un públic que demana "la màxima qualitat d'imatge i so" a l'hora d'anar al cinema.
Què aporta la tecnologia IMAX a l'experiència de l'espectador?
El format IMAX es diferencia del cinema convencional per oferir una immersió total dissenyada per situar l'espectador al centre de l'acció. Entre les seves característiques tècniques principals destaquen:
Involucració del director i procés DMR®: Les pel·lícules es sotmeten a un procés de remasterització digital (IMAX DMR®) supervisat pels mateixos cineastes per potenciar el detall, el contrast i la claredat fotograma a fotograma.
Projecció dual i pantalla corba: La sala disposa d'un sistema de projecció dual que aporta més brillantor i nitidesa, projectat sobre una pantalla corba extragran dissenyada per cobrir tot el camp de visió.
Geometria de la sala i visió optimitzada: L'arquitectura del recinte està calculada al mil·límetre perquè no hi hagi "seients dolents" i l'experiència visual i acústica sigui idèntica des de qualsevol punt.
So d'alta precisió alineat per làser: L'equip d'àudio compta amb altaveus d'alta potència des del terra fins al sostre i una calibració d'àudio personalitzada per a la sala, capaç d'emetre des del murmuri més subtil fins a les freqüències més greus amb precisió mil·limètrica.
Amb aquesta obertura a la ciutat egarenca i la prevista per al mes de desembre a la capital espanyola, Cinesa aconseguirà un total de sis sales IMAX a tot l'Estat. A Catalunya, la de Terrassa serà la segona pantalla d'aquestes característiques gestionada per la cadena, sumant-se a la que ja opera al centre comercial Diagonal Mar de Barcelona.