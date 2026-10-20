Terrassa, pont al futur: ciència i empresa es donen la mà a l’Eseiaat

L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) acollirà el proper 6 de novembre la V Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia. Organitzada pel Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona, la trobada anual s'ha consolidat com el principal punt de connexió entre el talent universitari, els laboratoris d'avantguarda i el teixit empresarial del territori.
La presentació oficial de l'esdeveniment ha tingut lloc aquest matí amb la participació del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, i el subdirector d’Empresa i Recerca de l’ESEIAAT, Lluís Gil. La jornada compta amb l'aliança estratègica de la UPC, la Cambra de Comerç de Terrassa, la Cecot, PIMEC i el centre tecnològic Leitat.
Aliança per a la competitivitat i el talent
Aquesta trobada és la peça central del Pla d’Impuls de la Transferència de Coneixement i Tecnologies Emergents, dissenyat per apropar la R+D+I a les necessitats reals del teixit productiu local. En paraules de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart: "És essencial sumar esforços entre administracions, universitats, empreses i territori per compartir coneixement i avançar cap a un model econòmic més innovador, sostenible i resilient, capaç d’atraure talent i de crear ocupació de qualitat".
La cita reunirà prop d'una trentena d'agents clau. Entre ells hi figurem múltiples grups de recerca de la UPC (com el CD6, CIT o INLAB FIB), entitats sanitàries com el Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua Terrassa, centres com Leitat i el Digital ImpulseHub, a més d'empreses tecnològiques i representants patronals i institucionals.