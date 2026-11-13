Terrassa sumarà tres noves unitats judicials a partir del 2028

Terrassa tindrà tres nous jutjats a partir del 2028. El partit judicial incorporarà una unitat a la secció civil, una a la penal i una altra a la social, dins del paquet de 95 noves unitats que el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres per a Catalunya. La mesura vol reforçar l'Administració de justícia davant l'elevada càrrega de treball dels òrgans judicials.
Actualment, els jutjats de Terrassa són els novens de Catalunya amb més causes pendents de resoldre. Van tancar el 2025 amb 14.825 assumptes sense resoldre, segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Les noves places permetran ampliar els recursos disponibles i la capacitat de resposta del partit judicial en tres jurisdiccions diferents: la civil, la penal i la social.
Més de 1.000 places a Catalunya
La incorporació de les tres unitats forma part de la programació estatal corresponent al 2027, que preveu 95 places per a Catalunya i que entraran en funcionament durant el 2028. Aquestes s'afegiran a les 91 places creades durant el 2026. Amb els dos increments, Catalunya passarà de les 871 places judicials actuals a 1.057, un augment del 21,35%.
La distribució s’ha consensuat amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i té en compte les càrregues de treball dels diferents òrgans, així com la disponibilitat d’espais als edificis judicials i les necessitats d’adequació de les instal·lacions per acollir els nous efectius. El reforç es reparteix entre les quatre demarcacions i inclou les jurisdiccions civil, penal, social, mercantil i contenciosa administrativa, a més dels àmbits de violència sobre la dona i contra la infància i l'adolescència. La proposta prioritza especialment les jurisdiccions penal i social, amb 26 i 13 places, respectivament.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha qualificat l'ampliació de "creixement històric sense precedents". Segons ha assenyalat, durant els darrers deu anys es creaven unes deu places judicials anuals a Catalunya. "Aquesta legislatura és una legislatura reformista amb increment de recursos humans i materials per fer un servei públic més eficient", ha afegit.
Al Vallès Occidental, també s'han previst tres jutjats més al Tribunal d'Instància de Sabadell. No hi ha novetats respecte als jutjats de Cerdanyola i de Rubí. L'increment que experimentaran les dues capitals de la comarca només està per sota de les audiències provincials de Barcelona (+44 places judicials), Tarragona (+7), Lleida (+6) i Girona (+4).