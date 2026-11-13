Tres punts de la ciutat renoven asfalt: les obres impactaran en la mobilitat de Terrassa

Continuen les obres sobre les vies de la ciutat. A partir d'aquest mateix divendres, 13 de novembre, arrenca una setmana marcada per tres importants actuacions de millora de la xarxa viària que comportaran talls de circulació i desviaments en el transport públic urbà. En primer lloc, les obres municipals a diferents carrers de Can Parella. D'altra banda, la Diputació executarà aquest diumenge, 15 de novembre, la segona i última fase d’asfaltatge de la carretera de Matadepera. D’altra banda, l’Ajuntament de Terrassa iniciarà dilluns una intervenció integral per renovar el paviment de l’avinguda de Madrid, que s’allargarà fins divendres 20 de novembre.
Diversos trams de Can Parellada
L’Ajuntament ha començat els treballs d’asfaltatge de diversos carrers de Can Parellada. Concretament, es pavimentaran diversos trams del carrer de Xipre, el carrer de Grècia a i el vial interior dels blocs de pisos del carrer de Bulgària. També està previst que la setmana del 23 de novembre s’asfalti l’illa de la plaça d'Ibèria amb el carrer d’Europa. El pressupost dels treballs, que s’acabaran dilluns, és de 359.902,52 euros, una xifra que inclou les actuacions al carrer d’Itàlia i la plaça de Joan Santamaria.
Carretera de Matadepera
Pel que respecte als barris de Can Tusell i Pla del Bonaire, les actuacions començaran diumenge a partir de les 8 hores a la carretera de Matadepera, concretament en el tram comprès entre l’avinguda de Béjar —rotonda inclosa— i l’avinguda de Lacetània. Els treballs consistiran en el fressat de la calçada, l’aplicació d’una nova capa de rodolament i el posterior repintat de la senyalització horitzontal, completant així la renovació iniciada el cap de setmana passat des de la plaça de l’Aigua.
A causa d’aquestes obres, la circulació quedarà totalment tallada en aquest sector. Els conductors que circulin per l’avinguda de Béjar des de Can Roca cap a Can Tusell s’hauran de desviar pels carrers del Dibuixant Avellaneda, dels Voluntaris i del Consell de Cent, mentre que en sentit contrari es recomana utilitzar la rambla de Francesc Macià i l’avinguda de l’Abat Marcet.
Per als vehicles que es dirigeixin cap a Matadepera, les alternatives seran l’avinguda del Parlament o els carrers de Provença i l’Alguer fins a l’avinguda de Portugal. Pel que fa a la línia L6 d’autobús, quedaran anul·lades les parades de Béjar, Voluntaris i Francesc Macià en direcció a Can Roca, habilitant-se una parada provisional a la rambla abans de la plaça de l’Aigua.
Sense solució de continuïtat, el 16 de novembre començaran les obres de millora a l’avinguda de Madrid, als barris de Torre-sana i Montserrat, amb un pressupost municipal de 232.062,94 euros. Fins divendres 20, en horari de 9.30 a 19 hores, s’hi repararan fissures, deformacions, tapes de pous, embornals, trams de carril bici i les cruïlles amb els carrers de La Rioja, de Salamanca, d’Ourense, de Logronyo, de Conca i de la Corunya.
Per minimitzar l’impacte viari, els talls de trànsit es faran de manera consecutiva a mesura que avancin les màquines. No obstant això, entre dilluns i dimecres la línia L3 d’autobús (La Maurina - La Grípia) modificarà el seu recorregut per l’avinguda de les Nacions i el carrer de Pontevedra.