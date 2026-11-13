El síndic proposa prohibir el futbol amb pilotes de cuir a les places: “No són instal·lacions esportives”

El síndic municipal de Greuges de Terrassa, El Mustapha Ben El Fassi Mezouar, ha instat formalment l'Ajuntament a valorar la prohibició de jugar a futbol amb pilotes dures o de cuir a les places públiques on aquesta pràctica suposi un risc per als vianants. A través de l'Actuació d'Ofici 2/2026, el defensor de la ciutadania alerta que la manca de regulació específica posa en perill la integritat física de la població i adverteix amb contundència que “les places públiques no són instal·lacions esportives”.
La resolució arriba després de rebre reiterades queixes de residents de diferents barris i s'ha precipitat arran d'un incident greu registrat a la placeta d'Adelina Gregoriano. En aquest espai, una veïna va rebre el fort impacte d'una pilota de cuir mentre uns menors jugaven a futbol, un cop que li va provocar lesions oculars amb intervenció mèdica i el trencament de les ulleres. L'afectada va presentar una reclamació patrimonial al consistori sol·licitant la prohibició d'aquestes pilotes i el pagament dels danys materials, però l'Ajuntament va desestimar la petició emparant-se en l'acord del Ple municipal de desembre de 2016 que va aixecar el vet general al joc de pilota.
Matisos a l'acord de 2016: dret al joc, però sense perills
En el seu pronunciament, Ben El Fassi defensa el dret dels infants a jugar al carrer —recollit a la Convenció sobre els Drets de l'Infant— i comparteix la voluntat de recuperar l'espai públic com a lloc de convivència. Tanmateix, matisa que la supressió de la prohibició general el 2016 “no ha d’interpretar-se com una autorització per practicar futbol amb pilotes de cuir en qualsevol plaça de la ciutat”. Segons subratlla la institució, “el reconeixement del dret a jugar no exclou la possibilitat d’establir condicions justificades per raons de seguretat”.
Per justificar aquests límits, el defensor de la ciutadania diferencia clarament entre el joc infantil amb pilotes toves i el futbol practicat amb pilotes reglamentàries impulsades amb força per a adolescents i joves. Recorda que les places manquen de les dimensions i les proteccions necessàries per a aquest esport i defensa que han de ser espais compartits “sense que la seguretat de les persones depengui de la presència de jugadors o de la capacitat de reacció de qui es troba a la plaça”.
Crida a la prevenció i dues peticions al consistori
El síndic també fa un toc d'atenció a la gestió preventiva del govern local, assenyalant que els accidents i les queixes acumulades són prou motiu per intervenir immediatament. En aquest sentit, remarca que “l’Administració no ha d'esperar que es produeixin nous incidents amb pilotes de cuir per adoptar mesures”.
Per revertir la situació, l'actuació d'ofici conclou amb dues recomanacions directes adreçades a l'Ajuntament de Terrassa:
Revisar la normativa: Adequar la regulació municipal per evitar que l'acord de 2016 s'utilitzi com un aval per a qualsevol modalitat de joc amb pilota, “independentment dels riscos que pugui comportar”.
Prohibicions selectives: Valorar el veto específic al futbol amb pilotes dures o de cuir en aquelles places on hi hagi perill per a la integritat física, tot garantint l'equilibri amb el dret al lleure dels menors i la convivència ciutadana.