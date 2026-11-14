Oh mai gat, botiga de barri: "Treballem amb marques, però han de tenir qualitat"

Quan el Francesc Ginés i la Laura Alves van obrir el primer local de l’Oh mai gat al carrer de la Palla, fa setze anys, eren encara força inexperts en el sector, però estaven molt motivats. “Era una botiga molt petita i no teníem gaire cosa, però teníem molta il·lusió”, explica el Francesc, copropietari del negoci. No obstant això, van anar adquirint coneixements fins a convertir-se en uns referents de la ciutat en la seva professió. Segons assegura el Francesc, “quan vaig començar, no en tenia ni idea d’aquest món i, de mica en mica, hem anat aprenent a fer-ho tot”.
Es van canviar de local a l’actual localització, al carrer de Sant Pere número 10 fa cinc anys, just després de la pandèmia, en un moment molt complicat per a tots els comerços locals. El local, segons explica el Francesc, se’ls va quedar petit, i van apostar per intentar créixer “en un moment en què feia molta por”.
Ara, agraeixen haver-se arriscat, perquè el canvi en espai, exposició i la subseqüent creació de nous serveis, com cursos i tallers, suposen una gran millora.
Van començar amb els cursos fa quatre anys, després d’obrir el taller per fer producció pròpia i veure que l’espai tenia encara més potencial. Van començar fent cursos de ceràmica amb seguiment, i l’oferta ha augmentat fins a tenir també esdeveniments puntuals i tallers de joieria amb plata, en què els participants poden “fer una peça ells mateixos i passar un matí de dissabte molt bonic”.
A banda dels tallers, la botiga es caracteritza per ser una “concept store”. Segons explica el Francesc, aquest concepte consisteix a portar productes que els agraden i en els quals confien, sense tancar-se a res. Els productes que ofereixen són “productes de disseny, de proximitat, reciclats i coherents amb el medi ambient i amb la producció”, cosa que destaca per ser el tret identitari de la botiga. “També treballem amb marques, però és important que tinguin qualitat de producció, que no es maltracti el treballador, etc. Aquest és el nostre concepte de botiga”, destaca.
Per al Francesc, el que més gaudeix de la botiga és “treballar de cara al públic, estar amb la gent, atendre el millor possible i, sobretot, que les persones que venen a la botiga trobin alguna cosa que els agradi i els motivi”. El fet que sigui un negoci familiar, que comparteix amb la Laura, la seva dona, també ho fa encara més especial: “Fa molta il·lusió. És una cosa que va creixent, i veus que creix amb tu”.