El Partit Popular ha instal·lat aquest dimecres al matí una carpa al Mercadal per explicar les seves propostes per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre, en la recta final de la campanya. Hi ha passat Josep Tutusaus, número u de la llista del partit al Senat per Barcelona, acompanyat de Belén Pajares, diputada del PP al Parlament de Catalunya, d'Alejandro Ulloa, assessor del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Terrassa i exregidor popular, i de membres del PP de la ciutat.
Tutusaus és alcalde de Pontons, a l'Alt Penedès. A la llista al Senat, l'acompanyen a la llista Mónica Parés i Xavier Guasch. El candidat ha qualificat d'"importantíssimes" les eleccions de diumenge i ha explicat que el PP s'hi presenta amb propostes per "regenerar el govern" i "posar un govern decent" i "útil a la societat". Tutusaus ha carregat contra l'actual govern espanyol del PSOE, al qual ha atribuït "131 imputats" i ha acusat d'haver portat el país "al fracàs total". També ha parlat d'"infraestructures que no funcionen", de "la sanitat per terra" i d'un país que és a la cua en educació, on "la societat s'ha empobrit" i amb "la taxa d'atur més gran de tot Europa".
"Hem de regenerar aquest país, l'hem d'arreglar, l'hem de posar on ens mereixem", ha afirmat. Per això, ha demanat el vot per al PP, que ha presentat com "l'única solució" i "el vot més útil", per fer president Alberto Núñez Feijóo, "un home amb experiència de gestió, que sap gestionar".
A les darreres eleccions generals, el 23 de juliol de 2023, el PP va ser la tercera força a Terrassa en la votació al Congrés, amb 12.586 vots, el 12,28 %, per darrere del PSC (36,53 %) i de Sumar-En Comú Podem (15,95 %).