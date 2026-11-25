Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar i identificar un grup de quatre lladres que aquest dimarts, 24 de novembre, al vespre van protagonitzar un robatori violent en un establiment de conveniència situat al carrer de Dom Bosco, a tocar de la ronda de Ponent, a Terrassa. Tot i que els assaltants van intimidar els responsables amb una arma, l’enfrontament directe dels treballadors va impedir que s’emportessin la totalitat de la recaptació i els va obligar a fugir.
L’assalt es va produir quan passaven pocs minuts de les nou del vespre. Quatre individus amb el rostre cobert van accedir al local —tres dels quals van avançar cap a la zona de la caixa enregistradora, mentre un quart romania a la porta— i van amenaçar els responsables, que en aquell moment es trobaven a la rebotiga, amb una pistola.
Reacció a cops de pal i fugida amb part del botí
Lluny de cedir sense oposició, dos homes que treballaven a l’establiment van plantar cara als intrusos. Un d’ells va intentar foragitar els lladres amb un pal de fusta, mentre l’altre feia front a la resta del grup per impedir que completessin el robatori.
Durant el forcejament no es van produir trets, però els assaltants van llançar diversos objectes contra els treballadors abans d’emprendre la fugida. Finalment, els lladres van aconseguir escapar amb dues ampolles d’alcohol i una part dels diners de la caixa, però la intervenció dels botiguers va evitar que s’enduguessin tot l’efectiu.
Arma simulada i investigació en marxa
Fonts oficials han confirmat que la pistola utilitzada pels lladres per intimidar les víctimes era simulada. Els primers efectius a desplaçar-se fins al lloc dels fets van ser agents de la Policia Municipal de Terrassa, que ja no van trobar els sospitosos a la zona. Un dels responsables del negoci va patir ferides lleus arran de l’impacte d’una ampolla de vidre llançada per un dels assaltants mentre fugia.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Terrassa dels Mossos d’Esquadra ha assumit el cas i treballa per identificar els quatre implicats, entre altres vies a partir de les gravacions de les càmeres de seguretat del local.