De ben segur que molts de vosaltres n’heu estat testimonis ja d’alguna de les preparacions d’aquests darrers dies a la ciutat. Si passejant pels carrers de la ciutat us heu trobat amb operaris amunt i avall, és probable que estiguessin enllestint algunes de les iniciatives nadalenques més emblemàtiques de Terrassa.
La Fira de Santa Llúcia ja està pràcticament a punt. Les paradetes s’han instal·lat a la plaça Vella, que demà a la tarda acollirà la inauguració d’una nova edició d’aquest tradicional mercat nadalenc. Fins al 17 de desembre, l’espai es convertirà en l’epicentre dels amants de la decoració d’aquestes dates, amb una oferta que inclou pessebres, llums, tions, arbres, verd nadalenc, ornamentació i ceràmica.
No gaire lluny, a la plaça Nova, aquests dies també s’hi treballa intensament per enllestir una altra de les grans protagonistes de les festes: la pista de gel. Una instal·lació que tornarà a convertir-se en un dels principals reclams nadalencs de la ciutat i que, des de demà mateix i fins al 10 de gener, espera rebre centenars de terrassencs disposats a calçar-se els patins i lliscar sobre el gel.
I, una altra de les estructures que està aixecant-se aquests dies amb l’objectiu de ser enllestida aquest mateix cap de setmana és el pessebre. Justament ahir, explicàvem que enguany, l’Agrupació de Pessebristes ha treballat en una gran aposta per mantenir la figura central del Naixement, en nen Jesús, amb un nou sistema antirobatoris després dels múltiples furts dels darrers temps. Més enllà d’aquesta curiositat, el pessebre municipal segueix una línia tradicional amb la reproducció del fragment d’un corral d’una masia i amb la gran novetat aquest any de la recreació d’un galliner, element freqüent a molts pessebres catalans.
I, parlant de pessebres, des d’aquest diumenge fins al 10 de gener, la Catedral del Sant Esperit acollirà la tradicional exposició de pessebres, amb 14 obres elaborades per membres de l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa. El pessebre oficial serà una construcció popular de suro, molsa i altres elements naturals, obra dels germans Lluís i Pere Sanahuja.
El fred arriba amb el Nadal
Ja fa un parell de dies que s’ha estat deixant caure per la zona, però aquest cap de setmana, el fred es consolidarà. Terrassa tindrà la fortuna de donar la benvinguda al Nadal sense precipitacions previstes, com en anys anteriors, però sí que ho farà com mana el calendari: amb jaquetes i bufandes. Divendres a la tarda, quan comencen diversos actes, els termòmetres difícilment estaran per sobre dels 10 graus. Dissabte, fins i tot, la temperatura caurà, amb mínimes que poden arribar a ser inferiors als 5 graus.
44 quilòmetres de llum que omplirà de Nadal els carrers
La benvinguda oficial al Nadal és sempre amb l’encesa de l’enllumenat, enguany, aquest dissabte a les 18 hores, al Raval. L’acte serà, de nou, un espectacle familiar protagonitzat per La Fada de la Llum i el Llumí, el guardià del Nadal a Terrassa, i es clourà amb una cantada conjunta de les corals de Terrassa Ciutat Coral. A les 19 hores, a l’antic Mercadal, hi haurà una nova encesa de llums i xocolatada. Aquest any, la il·luminació arribarà a 44 quilòmetres de carrers, amb prop de 1.500 punts de llum. Una de les novetats serà la incorporació de 12 figures tridimensionals, inspirades en elements emblemàtics de la ciutat. La Masia Freixa comptarà amb il·luminació especial, obra de l’empresa terrassenca Lamp, mentre també es mantindrà l’enllumenat de les xemeneies industrials.
Sis avets més portaran l’ambient nadalenc als barris
Més enllà del gran arbre del Raval, que s’encendrà aquest dissabte, Terrassa comptarà enguany amb sis avets de Nadal més repartits pels barris. Les inauguracions, previstes entre el 30 de novembre i el 4 de desembre, aniran acompanyades d’activitats de petit format impulsades per les entitats veïnals i associatives de cada zona. El primer serà el del Pla del Bonaire, dilluns 30, amb una xocolatada, castanyes i una cantada de nadales. L’endemà serà el torn de Can Palet, amb activitats infantils, fanalets xinesos i les tradicionals boles dels desitjos. Dimecres 2 s’encendran els arbres del Roc Blanc i de la plaça del Doctor Robert, mentre que dijous 3 arribarà el torn de Sant Pere Nord, amb una batucada infantil. Finalment, divendres 4, Ca n’Anglada celebrarà la seva inauguració amb xocolatada, activitats infantils i nadales.
Quintos
El Quinto tornarà a ser una de les activitats més populars de les festes nadalenques. Del 5 de desembre fins al 9 de gener, entitats i associacions organitzaran sessions d’aquest joc tan arrelat a la tradició local, en què els números es canten a través dels característics «lloros». Entre les propostes hi haurà les de Ca n’Anglada, Can Roca, El Social, SFERIC, el Club Natació Terrassa, Bàsquet Sant Pere i Minyons, entre d’altres.
Pastorets
El teatre popular també tindrà el seu espai durant les festes amb diverses representacions. El Social portarà la seva proposta al Teatre Principal els dies 26 de desembre i 1, 2 i 6 de gener, a més d’una funció el 3 de gener al matí. També hi haurà una versió infantil el 27 de desembre. D’altra banda, PAM Teatre representarà Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb funcions entre el 19 de desembre i el 3 de gener.
75è aniversari del Xiu-xiu
El Patge Xiu-Xiu celebrarà enguany el seu 75è aniversari i tornarà a arribar a la ciutat el 26 de desembre. La rebuda començarà a les 18 hores a l’Estació del Nord i culminarà al voltant de les 19.30 hores a l’atri del Raval de Montserrat, on pronunciarà el tradicional pregó i recollirà les cartes dels infants. Entre el 27 de desembre i el 4 de gener, visitarà diferents barris, equipaments, entitats i clubs esportius.
Videomapping
La façana del Castell Cartoixa tornarà a transformar-se en un gran escenari audiovisual amb el videomapping de Nadal. L’espectacle, gratuït i amb música i projeccions visuals, es podrà veure els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, de les 19 a les 20 hores, de manera continuada. En aquesta edició, la proposta tindrà com a fil conductor el 75è aniversari del Patge Xiu-Xiu i les tradicions nadalenques pròpies de la ciutat.
Tions
A partir del 5 de desembre, el parc de Sant Jordi acollirà un recorregut familiar en què els més petits hauran de descobrir una vintena de tions caracteritzats amb elements de la cultura popular terrassenca. A més, del 4 de desembre al 6 de gener, el Mercat de la Independència acollirà l’exposició de Tions Inclusius, una iniciativa de Jessica Fuertes, mestra d’educació infantil, que vol apropar la diversitat al Nadal.