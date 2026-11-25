ERC ha portat aquest dimecres al Mercadal la seva proposta de crear un salari mínim català, en la recta final de la campanya. Laura Pelay, número 4 de la candidatura republicana al Congrés per Barcelona, número 4 de la candidatura republicana al Congrés per Barcelona, ha xifrat en uns 1.540 euros el salari mínim que haurien de cobrar els treballadors catalans el 2027, i el grup municipal portarà al ple d'aquest divendres una proposta perquè l'Ajuntament fixi un salari de referència orientatiu per a la ciutat.
Pelay ha explicat que els treballadors catalans pateixen una "doble penalització". "Paguem la penalització de ser treballadors i treballadores catalans, perquè el cost de la vida a Catalunya és molt més alt, i paguem la penalització de tenir uns salaris baixos, perquè la patronal no els vol pujar", ha afirmat. La candidata s'ha basat en la Carta Social Europea, que segons ha dit situa el salari mínim en el 60% del salari mitjà, per calcular la xifra catalana. Segons els comptes d'ERC, cada treballador català perd cada mes 255 euros respecte al que hauria de cobrar. El Consell de Ministres va aprovar el 17 de novembre un salari mínim estatal de 1.286 euros per al 2027. "No podem seguir tenint salaris espanyols a preus europeus", ha remarcat Pelay, que ha recordat que a Catalunya hi ha 400.000 treballadors pobres.
La republicana ha defensat que la mesura és viable a través d'una delegació de competències de l'Estat a la Generalitat, que després hauria de fixar la xifra per mitjà del diàleg social amb patronals i sindicats. "Legalment es pot fer, que ningú busqui excuses", ha subratllat. També ha posat exemples d'altres països, com el Japó, que té salaris mínims per regions, o els Estats Units, on la ciutat de Nova York té un salari mínim de referència propi. "Això vol dir que també podria passar a Terrassa", ha dit.
ERC vol que Terrassa tingui un salari mínim de referència
És el que el grup municipal d'ERC demanarà al ple d'aquest divendres. Ona Martínez, portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Terrassa, ha explicat que al ple d'aquest divendres demanaran al govern municipal que fixi, amb les patronals i els sindicats, un salari mínim de referència per a la ciutat. No seria obligatori, perquè el salari mínim el fixa l'Estat, sinó una xifra orientativa perquè els terrassencs puguin tenir sous dignes. "Aquest diumenge ens hi juguem moltíssim com a catalans, però també com a terrassencs i terrassenques", ha dit Martínez, que ha situat l'habitatge i els salaris dignes com les dues qüestions clau d'aquests comicis.
Al mateix ple, els republicans pressionaran el govern municipal perquè destini 2,1 milions d'euros més a habitatge públic i assequible, fins a arribar als 3 milions. Martínez ha recordat que 20.000 persones van sortir al carrer a Terrassa en la manifestació de la vaga general. "Cal que escolti la gent, cal que escolti les necessitats i cal que posi els recursos necessaris per garantir que la gent pugui viure bé a la ciutat", ha reclamat.
Cesc Poch, terrassenc i número 11 de la llista d'ERC, ha reivindicat el pes industrial del Vallès Occidental i ha defensat que diumenge "no només ens hi juguem escons", sinó també les condicions de vida, els preus, els salaris i l'habitatge. Poch ha atribuït a la pressió d'ERC la revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC des del 2021 i ha advertit que "el PSOE també té interessos econòmics importants". "Nosaltres el que hem de defensar és la indústria del Vallès i les condicions laborals dels treballadors i treballadores de Terrassa", ha afirmat. Alejandra Sandoval, de Podem i número 6 de la llista, ha aprofitat el 25N per recordar les víctimes de la violència masclista i ha explicat que la primera mesura que ERC vol portar al Congrés és la llei "Una casa, una família", per rebaixar la fiscalitat de l'accés al primer habitatge.
Pelay reivindica el "vot tàctic" davant de la crida al vot útil
Sobre la crida al vot útil que fan el PSC i els Comuns, Pelay ha estat clara: "No m'agrada parlar de vot útil, jo parlo de vot tàctic, i el millor vot tàctic per aconseguir millores per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya és votar Esquerra Republicana". Segons la candidata, sense la pressió republicana no hi hauria hagut decret d'habitatge, escut social ni traspàs de Rodalies. També ha carregat contra els socialistes: "Els diputats del PSC-PSOE, quan entren a l'AVE a Sants, en surten a Madrid convertits en diputats del PSOE".
Pelay tampoc no ha estalviat crítiques a Junts, a qui ha retret "una política del no a tot" que, segons ella, "porta grans titulars, però al final, al dia a dia, no es nota", i haver impedit la reducció de la jornada laboral. "Junts és el partit que ha decidit que es posa al mig. Esquerra Republicana no es posa al mig. El feixisme ve galopant, no et pots posar al mig", ha afirmat.
Sobre la possibilitat que alguns votants considerin que el candidat Gabriel Rufián no és prou independentista, Pelay ha rebutjat les etiquetes. "La independència és la culminació i el final d'un viatge", ha dit. "Gabriel Rufián el que vol és millorar les condicions de vida dels treballadors i treballadores de Catalunya", ha afegit.
La candidata també ha enviat un missatge a les patronals, de la Cecot i la Pimec a Foment del Treball. "No és qüestió d'espantar les patronals, és qüestió de posar-se a treballar pel país. És el moment de pujar salaris, i ells en són conscients", ha dit Pelay, que ha plantejat que cal triar entre un model productiu de baixos salaris i un d'alt valor afegit, "amb bons salaris, que el que faci és generar més riquesa per a tothom".