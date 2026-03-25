El retaule gòtic de Santa Maria de Toudell surt a subhasta entre crítiques diverses

El retaule gòtic de l’ermita de Santa Maria de Toudell, una peça del 1543 considerada singular dins el patrimoni del Vallès, surt aquest dijous a subhasta a través de la galeria de subhastes La Suite Barcelona enmig de diverses crítiques i crits d’urgència. Entitats culturals, representants polítics i experts alerten del risc que l’obra acabi en mans privades i reclamen una actuació immediata de les administracions per preservar-la de manera pública.
La venda de La Suite parteix d’un preu al voltant dels 140.000 euros. El temor és que el retaule pugui acabar fora de l’àmbit públic i, fins i tot, sortir de l’Estat. “És un espoli del patrimoni local, hem de fer tot el que sigui a les nostres mans per a conservar-lo”, denuncia el regidor d’ERC Pep Forn, que adverteix que, a través d’una subhasta, “la peça podria acabar als Estats Units, a l’Aràbia Saudita o a qualsevol altre lloc, de la mà de qualsevol gran col·leccionista” si no s’hi posa remei.
Un dels factors que agreuja la situació és la manca de protecció legal. Tal com explica l’historiador de l’art Alberto Velasco González, el retaule no està catalogat ni com a Bé Cultural d’Interès Local ni Nacional. Això obre la porta que el comprador el pugui exportar, sempre que obtingui el permís corresponent de la Generalitat de Catalunya. “Podria passar que la Generalitat ho denegués, però també que ho autoritzés”, apunta, deixant clar que el futur de la peça és incert, i avançar situacions és entrar en especulacions.
Mentrestant, l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, assegura que el consistori està en contacte amb la Diputació i la Generalitat, però admet que no hi ha cap solució definida. “Ens han dit que ho estaven mirant, però no tenim una resposta clara. Tant de bo el poguéssim comprar, però és impossible per a nosaltres”, reconeix.
Davant aquesta situació, la pressió del teixit associatiu s’ha intensificat. L’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere i el seu grup de documentació històrica han alçat la veu amb contundència: “El patrimoni no es ven”. Les entitats alerten que la pèrdua del retaule no seria només material, sinó també simbòlica, ja que fragmentaria la unitat històrica de les set parròquies que configuraven l’antic territori de Sant Pere. I diuen que els diners no són cap excusa: “Si no hi ha diners per salvar una peça única del Segle XVI, exactament per a què n’hi ha?”. Fan referència també al moment en què es vol reforçar el relat de la Seu d’Ègara amb aspiracions internacionals, i per això, diuen “és incoherent que desaparegui del domini públic, no és només una mala decisió”.
En la mateixa línia, l’Associació Amics de Sant Miquel de Toudell denuncia “dècades de pèrdua d’interès cap al patrimoni local” i lamenta la manca de reacció institucional. Recorden que el retaule és un dels béns mobles més antics del municipi i que ja va ser salvat durant la Guerra Civil gràcies a l’actuació d’una junta que va arriscar la vida per preservar-lo. “Avui, amb més recursos, sembla que som una societat més despreocupada pel nostre patrimoni”, critiquen, advertint que seria “una vergonya passi a un particular i no pugui ser a un espai públic per a ser estudiat”.
El retaule, obra del Mestre del Cavall i en bon estat de conservació tot i la seva llarga edat, ha passat de ser un element de culte d’una capella rural mig oblidat durant dècades, a convertir-se en una peça bastant popular i, fins i tot, codiciada. Ara, el seu futur es decideix en una subhasta.
Totes les veus coincideixen en una mateixa reclamació: que el retaule passi a mans públiques i es conservi en una institució que en garanteixi l’estudi i la difusió, com el Museu de Terrassa o en el marc del projecte de la Seu d’Ègara. Però el temps va en contra. El Diari de Terrassa va posar-se en contacte amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, però tampoc ha obtingut cap resposta al respecte del futur del retaule, dues setmanes després de la consulta.
Amb la subhasta a punt de celebrar-se, el destí del retaule es decidirà en qüestió d’hores. Caldrà veure si hi ha compradors i, en cas d’haver-hi, si tenen intenció de desplaçar el retaule. En aquest supòsit, la decisió final serà de la Generalitat de Catalunya.