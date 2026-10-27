Sis persones evacuades per un aparatós incendi a la galeria d’un pis a Can Palet

Un incendi ha obligat a evacuar sis persones aquest dilluns a la nit al barri de Can Palet de Terrassa. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de dos quarts de dotze de la mitjanit —concretament a les 23.29 hores—, quan els serveis d’emergència van rebre l'alerta per una gran fumera que sortia d’un bloc de pisos situat al carrer del Germà Joaquim, 166, a la cantonada amb el carrer del Sindicat.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar ràpidament sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de la Policia Municipal de Terrassa. En arribar, les flames eren ben visibles des de l'exterior de l'edifici.
Segons han confirmat fonts oficials, l'incendi s'ha originat a la galeria exterior d'un pis situat a la segona planta de l'immoble. Les flames han calcinat diversos electrodomèstics que hi havia en aquest espai, com l'aparell de l'aire condicionat, la rentadora i l'assecadora. La densa fumera generada per la combustió ha acabat afectant també la cuina i el menjador del mateix habitatge.
Pocs minuts abans de les dotze de la mitjanit, els Bombers van donar el foc per extingit. Acte seguit, els efectius van procedir a revisar la galeria, tallar el subministrament elèctric com a mesura de precaució i ventilar a consciència tot l'habitatge.
Sense ferits i veïns confinats
Com a conseqüència del foc, les sis persones que es trobaven a l'interior de l'habitatge van haver de ser evacuades, tot i que cap d'elles va requerir atenció mèdica per part del SEM. Paral·lelament, els serveis d'emergència van demanar als veïns del bloc que es confinessin a les seves cases mentre duraven les tasques d'extinció.
Cap a la una de la matinada, una vegada finalitzat el servei i garantida la seguretat de l'edifici, els residents afectats van poder tornar al seu pis i es va aixecar el confinament del veïnat.