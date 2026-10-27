L’aparthotel de l’Hostal del Fum està "molt verd"

El projecte per convertir l’Hostal del Fum en un aparthotel encara no té data. Fonts del grup Reini, que n’és el promotor, asseguren que “es farà”, però admeten que “està molt verd”, que està pendent d’una visita de l’Ajuntament i que no creuen que l’establiment pugui obrir les portes el 2027. L’edifici, a la cantonada de la rambla d’Ègara amb la carretera de Montcada, fa vuit anys que està tancat.
L’empresa va comprar l’immoble a un fons d’inversió l’octubre del 2024, amb la idea de transformar-lo en un hotel d’entre 17 i 20 apartaments, i preveia presentar el projecte a l’Ajuntament abans d’acabar aquell any. Actualment, la web de The Rooms by Reini, la marca d’allotjaments del grup, encara no l’inclou. Hi figuren els apartaments de l’antiga llibreria Boada Riera, al carrer de Sant Pere, oberts des del novembre del 2025, i un nou establiment a Sabadell, pendent d’obrir. A Boada Riera, el grup també va obrir l’abril del 2025 l’hamburgueseria Vaka Burger, que va tancar sis mesos després. El local s’ha convertit en un setè apartament.
Restaurant als baixos
Segons va explicar l’empresa el 2024, els apartaments de l’antic hostal, d’entre 40 i 50 metres quadrats, ocuparien el primer i el segon pis. A la planta baixa hi hauria un restaurant de cuina tradicional, d’uns 150 metres quadrats, gestionat pel mateix grup. La idea era conservar l’estructura de l’edifici i reformar-ne l’interior.
L’Hostal del Fum va néixer el 1888 com a fonda per a traginers i carreters, i el nom li ve del fum dels fogons, on es cuinava a l’aire lliure. Va tancar l’agost del 2018, amb la jubilació de Jaume Puig Burrull. Abans que el comprés Reini, l’edifici havia tornat a sortir a la venda la primavera del 2024, obert a gairebé qualsevol ús: reprendre el restaurant, rehabilitar-lo per a altres activitats o enderrocar-lo per fer-hi habitatges, amb un projecte bàsic ja redactat. Des de la compra, s’hi han vist operaris, però ara fa temps que no hi ha activitat.