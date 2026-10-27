Can Barba concentra gairebé tota la inversió del Consorci de Residus per al 2027

La planta de biometanització de Can Barba, a Terrassa, concentrarà l’any vinent gairebé tota la inversió del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. El ple ha aprovat un pressupost de 57,66 milions d’euros per al 2027, un 0,2% més que el del 2026, que reserva 24,33 milions a inversions. D’aquests, 24 milions aniran a ampliar i millorar la instal·lació terrassenca. Les obres, de 44,7 milions d'euros i començades, compten amb finançament de l’Agència de Residus de Catalunya i de fons Next Generation.
L’objectiu és modernitzar la planta, ampliar-ne la capacitat i aprofitar millor els residus orgànics per recuperar-ne energia, nutrients, aigua i materials. El Consorci també vol convertir Can Barba en un hub energètic, amb nous usos del biometà i del digestat. La planta està tancada des de l’1 d’octubre i, mentrestant, la fracció orgànica dels municipis consorciats es tracta en instal·lacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 2027 s’hi preveu portar unes 28.300 tones.
Rafael Güeto, president del Consorci, ha remarcat que el pressupost combina dues prioritats: “garantir els serveis de tractament i recollida que els municipis necessiten” i impulsar els projectes que han de modernitzar la gestió dels residus a la comarca.
Els comptes també preveuen licitar el nou contracte d’explotació del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès) i contractar-hi un servei de seguiment de les olors. A més, s’assumirà la recollida de residus de Vacarisses i Rellinars a partir del segon semestre, amb ingressos previstos de 900.000 euros, i es posarà en marxa el servei comarcal de recollida del tèxtil, adjudicat a l’empresa d’inserció Treball i Formació.