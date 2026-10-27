Esquerra Republicana acorda amb el govern reforçar la prioiritat dels vianants al Centre: "Provoca conflictes diaris"

El grup municipal d’Esquerra Republicana portarà al Ple ordinari d'aquest divendres, 30 d’octubre, dues propostes de resolució centrades en la mobilitat i la seguretat viària a la ciutat. Per una banda, un acord ja negociat amb el govern municipal per eliminar la confusió viària i garantir la prioritat del vianant a les zones pacificades del centre; per l'altra, una moció per recuperar els ajuts al transport públic per als estudiants de la ciutat, després de revelar que l'Ajuntament ha deixat de sol·licitar durant tres anys una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import d'entorn els 124.000 euros.
Fi a la confusió entre cotxes i vianants als carrers pacificats
El primer gran bloc de la iniciativa republicana busca posar solucions concretes als conflictes diaris que es generen entre vehicles i vianants en zones de prioritat per aquests últims com el carrer del Passeig, la Font Vella o les confluències amb Sant Pau i Puig Novell.
El problema prové de la contradicció entre la senyalització vertical i l'horitzontal. Malgrat que els cartells d'entrada decreten la prioritat absoluta del vianant d'acord amb l'article 133 del Codi de Circulació, la presència de passos de zebra pintats de manera puntual fa que molts conductors interpretin equivocadament que els vianants només tenen preferència quan creuen per sobre d'aquestes línies.
Així ho ha evidenciat el regidor Pep Forn des de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, l'espai triat per atendre els mitjans de comunicació i mostrar sobre el terreny aquests dubtes entre conductors i caminants. Forn ha subratllat que “quan entres en aquests espais la prioritat és del vianant i així ho diu el cartell", però ha lamentat que la situació actual acabi confrontant els usuaris: “Si pintes dos passos de zebra i en altres trams no, estàs donant a entendre que el vianant només ha de passar per allà”. Aquest criteri ambigu, ha remarcat el regidor, és una contradicció que “crea un garbuix al cap de la gent i provoca conflictes diaris”.
Arran de la negociació de la moció, ERC i el govern municipal han pactat una transacció perquè el servei de mobilitat avaluï la millor solució tècnica per a cada carrer. S'estudiaran opcions com la col·locació de semàfors grocs intermitents, la instal·lació de senyals verticals més grans, l'esborrament de la pintura ambigua a terra o estendre-la perquè ocupi tot el tram i fins i tot el canvi de pavimentació per una de marró idèntica a les dels carrers 100% per als vianants del centre. El pacte també fixa l'aplicació d'aquests criteris en futures vianalitzacions i preveu un increment dels controls de la Policia Municipal per evitar l'estacionament no permès sobre les voreres.
Reclamació per recuperar els ajuts al transport de joves
Paral·lelament, la formació exigeix a l'Ajuntament que torni a acollir-se a la línia de subvencions que la Diputació de Barcelona ofereix anualment per finançar el transport públic dels joves que cursen estudis postobligatoris, com Batxillerat, FP o Graus Universitaris.
Segons ha denunciat la portaveu d'ERC, Ona Martínez, el govern municipal fa tres anys que no aprofita aquests fons públics. En el primer exercici en què es van deixar de gestionar, la falta de coordinació entre Educació i Mobilitat va obligar el Consistori a retornar una partida d'uns 124.000 euros que ja tenia assignada.
Martínez ha recordat que la primera explicació de l'equip de govern va ser que “no era un tema de mobilitat, sinó d’educació”, una manca de coordinació que va provocar que des d'Educació no s'apliqués mentre a Mobilitat “ni ho sabien”. Per a la portaveu, "haver de tornar 124.000 euros i no haver-los aprofitat ens sembla molt lleig”, i ha advertit que “el segon i el tercer any aquesta excusa ja no existia”.
Davant d'aquesta situació, ERC proposa destinar la subvenció a ajuts econòmics directes o al repartiment de bitllets de transport, tant per als desplaçaments urbans com per als estudiants que s'han de desplaçar a altres municipis, com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Alhora, la iniciativa reclama revisar i reforçar les línies d'autobús urbà en hora punta per evitar els col·lapses que sovint deixen usuaris a peu de parada a les entrades i sortides dels centres educatius.