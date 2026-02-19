L’ACA actua contra l’erosió al tram final de la riera del Palau

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha enllestit els treballs d’urgència per condicionar i estabilitzar el tram final de la riera del Palau. L’objectiu de l’actuació ha estat prevenir erosions i descalçaments estructurals davant possibles episodis de pluges intenses i avingudes d’aigua.
L’alcalde, Jordi Ballart, i el director de l’ACA, Josep Lluís Armenter, han visitat les obres entre la línia d’FGC i la C-58, acompanyats per representants de les Fonts i Can Jofresa. Ballart ha destacat la importància d’aquests treballs, “fets amb caràcter d’urgència, per condicionar, estabilitzar i redreçar la llera al tram final de la riera del Palau i així reduir vulnerabilitats davant el risc d’inundació” i ha afegit que “l’actuació s’ha impulsat com a pas previ a les obres d’endegament que caldrà executar, un cop redactat el projecte bàsic previst en el conveni del Pla Director de les Rieres de Terrassa, signat entre l’Ajuntament i l’ACA. Un projecte actualment en fase de licitació”.
Aquests treballs, duts a terme per l’empresa TRAGSA, han tingut un cost aproximat de 400.000 euros, incloent-hi la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut. Les obres han consistit en la retirada de blocs, esculleres i elements dispersos que l’aigua hauria pogut arrossegar, i que amenaçaven de causar obstruccions. Sempre que ha estat possible, els materials s’han reaprofitat per consolidar marges i reforçar els murs descalçats. A més, s’ha eliminat la vegetació al·lòctona i s’han redistribuït els sediments per evitar la degradació dels talussos. L’Ajuntament valorarà ara si és segur reobrir el camí per a vianants i ciclistes.
D’altra banda, aquest mes ha entrat en funcionament un nou sistema de barreres automàtiques al tram sud de la riera, entre els carrers de la Carena de Mas Bellver i dels Horts. Amb una inversió de 33.759 euros, s’ha substituït l’antic mecanisme obsolet per un de nou equipat amb energia solar. Aquestes barreres s’han ubicat a una cota superior per garantir la seguretat i bloquejar l’accés de vehicles i persones quan el cabal de l’aigua assoleixi nivells de risc.