La satisfacció per l’atenció primària a Terrassa, molt per sota de la mitjana catalana

A Terrassa, la satisfacció amb l’atenció primària se situa per sota de la mitjana catalana. Segons els resultats del PLAENSA 2025 (Pla d’enquestes d’experiència i satisfacció), fets públics pel Departament de Salut, la nota mitjana dels vuit centres d’atenció primària de la ciutat és de 7,33, clarament per sota del 7,84 registrat al conjunt de Catalunya.
Només el CAP Can Roca supera la mitjana catalana, amb un 8,12 de satisfacció, convertint-se en el centre millor valorat de la ciutat. També destaquen Antoni Creus (7,82) i el CAP Sud (7,36), mentre que la resta d’equipaments es mouen en franges més modestes: Oest (7,23), Nord (7,13) i Est (7,08). A la part baixa del rànquing hi ha el CAP Sant Llàtzer (6,95) i el CAP Rambla (6,98), els dos únics per sota del 7.
També una baixa fidelitat
La fidelitat també és inferior a Terrassa. Només el 80,1% dels usuaris assegura que continuaria anant al seu CAP, set punts menys que el 87,2% de mitjana catalana. En aquest indicador torna a liderar Can Roca, amb un 90,7%, mentre que el CAP Est registra el percentatge més baix, amb un 75,4%. Els de Sant Llàtzer, el Nord i el Sud no milloren gaire aquesta dada, tots tres ronden el 76% de fidelitat.
Al conjunt del país, els resultats mostren una evolució positiva respecte al 2024: la satisfacció global ha passat del 7,75 al 7,84 i la fidelitat del 86% al 87,2%, consolidant una millora sostinguda en la percepció del servei públic de salut.