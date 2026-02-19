L’Ajuntament treu bona nota garantint l’accés a la informació

L’Ajuntament de Terrassa ha superat amb nota l’avaluació sobre el dret d’accés a la informació pública que elabora el Síndic de Greuges de Catalunya. Segons les dades presentades a la Comissió de Transparència, el consistori se situa per sobre de la mitjana dels municipis de més de 150.000 habitants en cinc dels sis indicadors analitzats el 2025.
En concret, la ciutat ha obtingut bons resultats en eficàcia, comprensibilitat, garantia, reutilització, qualitat i valoració addicional. L’únic punt on Terrassa es queda lleugerament per sota de la mitjana és en l’apartat d’usabilitat i accessibilitat, amb una puntuació del 85% enfront del 86% global. Per continuar millorant, el consistori ja estudia les recomanacions de l’informe, com la creació d’una carta de serveis específica per al dret d’accés, una competència que ara s’engloba a l’Arxiu Municipal.
Aquesta qualificació coincideix amb un augment del 10,3% de les peticions ciutadanes. Durant el 2025, l’Ajuntament va atendre 1.632 sol·licituds d’accés a informació no publicada, la immensa majoria (89%) tramitades per via electrònica. Els expedients urbanístics (70%) i les llicències d’activitat (17%) concentren el gruix de les demandes. Tot i l’increment de volum, el temps mitjà de resposta ha estat de només 9,83 dies, una xifra que al gener d’enguany s’ha aconseguit rebaixar a 5,34 dies de mitjana. Per a la tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, "continuem amb la dinàmica d’anar reduint el temps de resposta".