L’associació de comerciants Som Sant Pere Nord inicia una nova etapa amb una junta renovada, presentada públicament aquest dilluns, amb la voluntat de recuperar la confiança del sector i reforçar el comerç de proximitat al barri. L’entitat pren el relleu de la junta dissolta just ara fa un any, i ara ha començat a reactivar l’activitat amb un seguit de visites als establiments que ja ha permès contactar amb més de 120 negocis. D’aquests, 80 s’han mostrat interessats en el nou projecte i s’han unit al canal de difusió de l’associació, i 35 d’ells ja s’han confirmat com a establiments associats.
El nou equip directiu, encapçalat per Loli Moreno com a presidenta, amb Òscar Sánchez com a secretari i Mireia Casas com a tresorera, vol convertir l’entitat en un espai de trobada i representació, més enllà de les campanyes: “Volem que sigui una eina útil pels establiments, un espai on compartir necessitats, detectar problemes, plantejar propostes i defensar interessos comuns”, explica Òscar Sánchez. Entre les principals preocupacions que han recollit hi ha l’aparcament, la seguretat, la neteja i la il·luminació dels carrers.
La primera campanya de Som Sant Pere Nord per dinamitzar el comerç arribarà per Nadal amb els “Elfs Trapelles”. La iniciativa consisteix a col·locar un elf en cadascun dels establiments participants perquè els infants puguin visitar-los i fotografiar-s’hi. Les famílies disposaran d’un carnet que hauran d’anar completant amb les fotografies dels diferents elfs, que també s’hauran de compartir a les xarxes socials. Un cop completat el recorregut, els participants rebran un obsequi. “No hem volgut fer grans campanyes, sinó demostrar que amb poca cosa es pot fer molt i que hi hagi visibilitat”, destaca Mireia Casas, reconeixent que la recuperació de la confiança després de l'etapa anterior de l'associació és un dels reptes de la nova junta.
El parc de la República, una oportunitat
La reactivació de l’entitat també vol anar de bracet amb la transformació urbanística del barri. El tinent d'alcalde de Territori i regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha situat la transformació del parc de la República, amb més de 35.000 metres quadrats, com una oportunitat per dinamitzar comercialment Sant Pere Nord. “És un nou pol d’atracció, un espai de passeig, de trobada i de lleure que pot ajudar a generar nous recorreguts i més activitats al seu entorn”, assenyala. Cardona també ha volgut recordar que s’han habilitat 70 places d'aparcament provisionals a la zona del carrer de Provença amb l’avinguda de Béjar per compensar part de les places perdudes, mentre no comencin les obres del futur CAP Nord i dels pisos dotacionals previstos en aquest àmbit.
La nova junta vol que les primeres accions siguin només el punt de partida d'un projecte continuat durant tot l'any i convida els establiments que encara no s'hi han incorporat a sumar-s'hi.