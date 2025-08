Postals d'un estiu global

El concurs de fotos d’estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti continua rebent imatges d’allò més variades i interessants: des dels carrers de Terrassa fins a paisatges de l’altra punta del món, passant per Catalunya, Espanya i diferents indrets d’Europa. En aquesta segona selecció us oferim una nova mostra de com els nostres lectors viuen l’estiu arreu del planeta, amb mirades personals que capturen l’essència d’aquestes vacances. Encara ets a temps de participar-hi!