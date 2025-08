Trànsit desplega la velocitat variable a la C-58

La velocitat variable serà aviat una realitat a la C-58, una via clau per a milers de terrassencs. Tal com estava previst per a aquest 2025, el Servei Català de Trànsit ja ha iniciat els primers treballs per implantar-la. Les actuacions, que s’estan duent a terme en un tram de 13 quilòmetres entre Sant Quirze del Vallès i l’entrada a Barcelona, permetran desplegar un sistema intel·ligent basat en intel·ligència artificial per modular la velocitat segons les condicions del trànsit en cada moment.

La mesura forma part d’un projecte més ampli que afecta de ple el Vallès, amb la mirada posada també en la C-33 i l’AP-7. Tal com va assenyalar fa uns mesos Òscar Llatje, coordinador de seguretat viària i mobilitat de Trànsit, l’objectiu és reduir les retencions en hores punta als accessos a Barcelona i millorar la fluïdesa de la circulació amb una regulació dinàmica. “És un sistema que pretén laminar el trànsit en hores punta, baixant les velocitats, sobretot, d’entrada a Barcelona”, va declarar Llatje.

Quan estarà en funcionament?

El projecte actual és un primer camp de proves que, més endavant, s’ampliarà fins a cobrir uns 150 quilòmetres de l’AP-7. “És una obra complexa i costosa, però tenim l’experiència de la B-23 i la C-32”, apuntava Òscar Llatje. El Servei Català de Trànsit ja va anunciar al febrer la voluntat d’iniciar les obres aviat, amb un termini estimat d’execució d’un any. Finalment, els treballs han començat aquest estiu.

Quan entri en funcionament, el nou sistema permetrà anticipar les retencions i ajustar la velocitat màxima del tram mitjançant un algoritme propi.

Segons va explicar també el director de Trànsit, Ramon Lamiel, a RAC1, estarà dotat de càmeres amb intel·ligència artificial capaces de comptar vehicles, identificar-ne el tipus i calcular el temps de desplaçament entre punts. “Tindrà càmeres d’IA. Comptarem cotxes, el tipus de cotxes i el temps que triguen a anar d’un lloc a l’altre. Abans que hi hagi una congestió a l’entrada de Barcelona, ja es dispararà i es reduirà la velocitat permesa”, va detallar.

Un cop implantat, els conductors hauran d’estar atents a la senyalització variable per conèixer el límit aplicable en cada moment. Segons Òscar Llatje, els 80 quilòmetres per hora són una “velocitat màgica”, ja que és el punt òptim per als vehicles de combustió per recórrer més quilòmetres amb menys consum i emissions contaminants. Tot i així, en hores punta o en situacions de congestió, la velocitat màxima permesa podria reduir-se fins als 60 quilòmetres per hora.

Si es compleixen els terminis, les obres civils s’enllestirien a l’octubre i s’iniciaria llavors la col·locació de la senyalització, marcant un canvi destacat a la mobilitat de la zona.