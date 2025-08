Prop de 5.000 assignacions de grau mitjà al Vallès Occidental

Un total de 4.912 alumnes del Vallès Occidental tenen assignada una plaça per cursar un cicle formatiu de grau mitjà el curs vinent. A Terrassa, l’interès per l’FP es confirma, ja que la ciutat és puntera en els tres cicles més sol·licitats: cures auxiliars d’infermeria, gestió informativa i sistemes microinformàtics i xarxes. Aquests es poden cursar entre vuit centres de la ciutat, com el Cingle, el Santa Eulàlia o l’Investigador Blanxart, entre d’altres.

A nivell català, el Departament d’Educació i Formació Professional ha assignat 81.479 places d’FP, la xifra més alta registrada fins ara. La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha destacat que es tracta d’un “rècord” que situa Catalunya “al capdavant” de les comunitats autònomes pel que fa a ensenyaments professionalitzadors. La xifra representa 12.407 alumnes més que el curs anterior.

Del total de 96.319 sol·licituds, gairebé 9 de cada 10 alumnes han aconseguit plaça: un 86,4% en grau mitjà i un 82,6% en grau superior. Entre l’alumnat amb prioritat (els que provenen d’ESO o graus bàsics), el percentatge d’assignacions s’enfila al 91,3%. Niubó ha valorat aquesta dada com “molt rellevant” per lluitar contra l’abandonament escolar.

Tot i això, encara hi ha uns 15.000 alumnes sense plaça, dels quals 3.000 formen part de la via 1. Educació remarca, però, que molts d’aquests ja estan matriculats en Batxillerat o altres estudis. A partir del 8 de setembre es publicarà un mapa de vacants, i els aspirants rebran un correu amb les noves opcions per completar la matrícula abans de l’inici del nou curs.