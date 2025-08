El carrer de Galileu, tallat al trànsit per obres al clavegueram

L'ajuntament de Terrassa ha anunciat en un comunicat que, tant el divendres 8 d'agost com el període comprès entre el dilluns 11 i el dijous 14 d'agost, el carrer de Galileu romandrà tancat al pas rodat de manera intermitent per unes obres de millora del sistema de clavegueram a alguns punts d'aquesta via.

Segons el cosistori, "els talls seràn dinàmics i localitzats en punts concrets" del carrer, "en funció de l'evolució dels treballs. També asseguren que durant el cap de setmana dels dies 10 i 11 d'agost no hi haurà cap tall.

A causa de les incidències al trànsit que aquests talls intermitents poden ocasionar, l'Ajuntament recomana utilitzar vies alternatives a Galileu, com l'avinguda d'Àngel Sallent, la ronda de Ponent i la B-40 per a accedir a la carretera de Martorell, a la rambleta del Pare Alegre i a la zona sud del nucli urbà.