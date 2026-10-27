Els Castellers de Terrassa consoliden els castells de set a Berga amb la mirada posada en la seva Diada

Els Castellers de Terrassa van protagonitzar aquest passat dissabte una intensa jornada de doble activitat que va combinar el compromís local amb la projecció a l'exterior. Al matí, la colla blauturquesa va estar present en el 60è aniversari de l'Escola França de Terrassa, on van realitzar un taller i una exhibició castellera al pati del centre. A la tarda, els egarencs es van desplaçar fins a Berga per actuar a la VI Diada Castellera Xavi Batriu Sibila, convidats pels Castellers de Berga i compartint plaça també amb la Colla Castellera de Cerdanya.
L'actuació a l'emblemàtica plaça de Sant Pere de la capital berguedana va començar amb els tradicionals pilars d'entrada de les tres formacions. En les rondes de castells, els de Terrassa van mostrar una imatge de molta seguretat. En primera ronda van apostar pel quatre de set, que van descarregar amb solvència. A la segona ronda van optar pel tres de set, resolt amb la mateixa fermesa, i van tancar les rondes de castells descarregant el dos de sis. Per culminar la jornada, els egarencs van completar a la ronda de pilars un pilar de 5 i dos pilars de 4.
Pel que fa a les altres colles participants, els amfitrions, els Castellers de Berga, van obrir la seva actuació descarregant el tres de set amb l'agulla. En segona ronda van afrontar el repte del dos de set, castell que va cedir abans de l'aleta malgrat el bon treball previ a l'assaig. La colla local es va refer ràpidament i va completar el quatre de set en tercera ronda i el cinc de set en quarta ronda, a més de dos pilars de 5, tres pilars de 4 i diferents pilars de canalla. Per la seva banda, la Colla Castellera de Cerdanya va completar una actuació impecable descarregant el tres de sis, el tres de sis amb l'agulla, el pilar de 4 aixecat per sota i dos pilars de 4 finals.
Objectiu: el quatre de vuit i el nou de set per a la Diada
Amb aquesta actuació, els Castellers de Terrassa encaren la recta final de la temporada i tenen ja tota la seva atenció posada en les actuacions de la Diada de la Colla, que tindran lloc el cap de setmana del 7 i 8 de novembre.
Aquestes pròximes cites representen una de les últimes oportunitats del curs per portar a plaça reptes de màxima exigència, entre els quals destaca la intenció de descarregar el quatre de vuit i de recuperar el nou de set, una construcció que la colla no completa a plaça des de l'any 2016. Atesa la gran quantitat de gent que requereix la pinya del nou de set, la junta i la tècnica de la colla han fet una crida a la massa social i a la ciutadania per assistir de manera massiva als assajos de les pròximes dues setmanes, amb l'objectiu de mobilitzar com a mínim 200 castellers a la plaça durant la celebració de la seva Diada.