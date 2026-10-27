El peu diabètic, protagonista de la pròxima conversa del cicle “Dijous de Mútua”

El pròxim dijous 29 d’octubre tindrà lloc la penúltima conversa del calendari d’enguany del cicle “Dijous de Mútua”. En aquesta ocasió, el tema central serà la patologia coneguda com “peu diabètic” i tractarà sobre les seves característiques i particularitats. L’encarregada de dur a terme la xerrada serà Sara Ruiz, fisioterapeuta, podòloga i especialista en peu diabètic.
Pel que fa al contingut de la conversa, que mantindrà la modalitat de conversa habitual entre un professional de l’entitat i un periodista, es tractaran temes com la fisiopatologia de la malaltia –que és complexa i multifactorial– i les complicacions cròniques que condueixen a la seva aparició –la neuropatia i l’arteriopatia–, a més d’esclarir què entenem per peu diabètic i destacar la tasca de les unitats especialitzades en aquesta malaltia.
A més, la xerrada s’aturarà per distingir la tipologia d’úlceres que poden donar-se al peu i els punts clau del seu tractament, com el cribratge neuroisquèmic, el maneig de l’úlcera, el control de la infecció, les proves d’imatge, la descàrrega de la lesió i explicarà que es fa el seguiment del pacient fins a la curació de l’úlcera, assessorament amb el calçat i plantilles i seguiment de les visites de control.
Tots els pacients amb diagnòstic de diabetis mellitus estan sotmesos a una avaluació de peu de risc per part d’infermeria d’atenció primària. Paral·lelament, el metge de família porta el control dels factors de risc i els tractaments mèdics necessaris, i els controls queden registrats a la història clínica. Així doncs, els pacients valorats a l’atenció primària que acompleixin els criteris de derivació seran derivats a cirurgia vascular i visitats per podologia. Des de MútuaTerrassa destaquen també que la prevenció i educació diabetològica són molt importants, com també la coordinació amb atenció primària.
Igual que en les darreres edicions del cicle, la conversa tindrà lloc el darrer dijous del mes. Aquest cop, però, s’incorporarà un format nou a la modalitat habitual de conversa entre professional i periodista: el vídeo pòdcast. La conversa es podrà visualitzar pels comptes d’Instagram i YouTube de MútuaTerrassa.
El calendari d’enguany del cicle contempla un total de set converses, i els continguts s'han treballat d’acord amb els temes que més interès poden generar entre el públic, com també a les aportacions que els professionals de l’entitat han recollit dels seus pacients.