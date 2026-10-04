El temporal deixa prop de 100 litres per metre quadrat a Terrassa i una vintena d’incidències

El temporal de pluja ha deixat 97,6 litres per metre quadrat a Terrassa entre dissabte i les 5 de la matinada d’aquest diumenge, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Les precipitacions han provocat diverses incidències a la ciutat, principalment per acumulacions d’aigua, afectacions a la mobilitat, caigudes d’arbres i elements de la via pública i danys materials en alguns habitatges.
Els Bombers han dut a terme 20 serveis relacionats amb l’episodi de pluja a Terrassa, mentre que el telèfon d’emergències 112 ha rebut 60 trucades procedents de la ciutat. L’Ajuntament ha informat que no s’han registrat danys personals greus arran de les incidències.
Talls de circulació i afectacions a la xarxa viària
La pluja ha obligat a tallar diversos punts de la xarxa viària durant la nit i les primeres hores del matí. La N-150 ha estat tallada entre Can Palet II i Xúquer, en sentit Sabadell, per acumulació d'aigua. A més, s'han vist afectats un tram de la ronda de Ponent i l'avinguda del Vallès.
També han requerit talls puntuals de circulació diverses vies com la carretera de Montcada, el carrer de Colom, l'avinguda de Joaquim de Sagrera, l'avinguda de Santa Eulàlia (amb carrer del Miño) i els accessos a la zona industrial de Can Parellada. A mesura que ha disminuït la intensitat de la pluja i el nivell de l'aigua, s'han anat reobrint els diferents punts afectats.
Les precipitacions han provocat acumulacions importants d’aigua en alguns punts de la xarxa viària i han desplaçat diverses tapes de clavegueram. Els serveis municipals han senyalitzat i controlat les zones afectades per garantir la seguretat i han anat restablint la circulació.
Dissabte també es van retirar una cinquantena de vehicles estacionats a la ronda de Ponent, a l’altura de l’avinguda de Joaquim de Sagrera. Els vehicles, els propietaris dels quals no van poder ser localitzats per avisar-los prèviament, van ser traslladats al carrer de Rajolers. L’Ajuntament assegura que aquesta retirada no ha suposat cap despesa per als propietaris.
FGC i Rodalies, sense servei fins a les 14 h
Les afectacions també han arribat al transport ferroviari. El servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies Renfe no es reprendrà fins a les 14 hores d’aquest diumenge.
A Terrassa, el tall de la ronda de Ponent ha afectat durant les primeres hores del matí les parades de TMESA de Watt, Rajolers i Rosselló, de la línia 5, en sentit Bon Aire. La resta del servei de transport públic urbà ha funcionat amb la normalitat habitual d’un dia festiu.
Arbres caiguts, un mur ensorrat i sostres afectats
L’episodi de pluja també ha provocat diverses incidències a l’espai públic. S’han registrat arbres caiguts a l’avinguda de l’Abat Marcet i als parcs de Vallparadís, Gernika i de la Desinfecció. També ha caigut un mur exterior d’un habitatge al carrer de Vigo, al barri de Torre-sana.
L’Ajuntament informa, a més, de tres ensorraments de sostres en domicilis. En aquests casos només s’han produït danys materials i no s’han hagut de lamentar danys personals.
Durant la nit, quatre persones que havien quedat atrapades a l’interior d’un vehicle afectat per la inundació d’un aparcament van poder sortir-ne. També s’han registrat altres vehicles immobilitzats a causa de l’aigua.
Les rieres del Palau i de les Arenes han baixat amb un cabal superior a l’habitual durant l’episodi.
Dos incendis en habitatges
La pluja també ha estat relacionada amb dues incidències en habitatges. Al carrer de Vinyals, 154, al Centre, es va produir dissabte a la nit un incendi originat en un quadre elèctric. També es va registrar un altre incendi en un habitatge del carrer de la Conca, 27, a Torre-sana. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals.
A més, s’han registrat elements de façana amb risc de despreniment i problemes amb l’enllumenat públic i privat.
Els serveis municipals recuperen la normalitat
Durant la matinada, i a causa de la intensitat de les precipitacions, Eco-Equip va finalitzar el servei nocturn a les 2.40 hores i va enviar el personal a les seves instal·lacions. El torn del matí s’ha desenvolupat amb normalitat.
La deixalleria de Can Casanovas continuarà tancada durant tot el matí, mentre que la de Can Barba ha obert al públic per prestar servei a la ciutadania.
Pel que fa a l’atenció social, el servei d’acollida de l’Andana ha ampliat l’atenció nocturna i ha donat servei a deu persones més durant l’episodi. En total, ha acollit una cinquantena de persones.
Durant les primeres hores del matí, la situació s’ha anat normalitzant i s’han reobert diversos punts que havien estat tallats durant la nit. Els serveis municipals mantenen el seguiment de les zones que encara presenten acumulacions d’aigua o afectacions a la via pública.
Habitatges sense electricitat
L’episodi també ha provocat incidències en el subministrament elèctric. L’Ajuntament manté la coordinació amb les companyies subministradores per conèixer l’abast de les afectacions i l’evolució de les actuacions.
Actualment encara hi ha habitatges de la ciutat sense subministrament elèctric. Les persones afectades poden comunicar l’avaria a e-distribución, al 800 760 706, i consultar l’estat de les incidències a través de la pàgina web de la companyia.