Terrassa participa a la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb tres activitats

Terrassa torna a sumar-se a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que enguany arriba a la dissetena edició amb el lema “Connecta el valor, apaga el residu”. Del 22 al 30 de novembre, municipis d’arreu d’Europa organitzen accions per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de minimitzar i reduir els residus, especialment els d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). La ciutat participa un any més en aquesta iniciativa, que compta amb la implicació d’administracions, entitats, empreses i col·lectius.
Enguany, Terrassa ho fa amb tres propostes centrades en les tres “R”: reduir, reutilitzar i reciclar. Dues tindran lloc aquest dijous 20 de novembre: el vehicle Reparatruck i un taller organitzat per l’entitat l’Utensili. La tercera activitat es va celebrar el passat 8 de novembre a la plaça Vella, en el marc de la festa del reciclatge del Districte 1, i consistia en un taller de làmpades elaborades amb material reciclat.
El Reparatruck s’instal·larà des de les 16 fins a les 19 hores a l’exterior del Casal Cívic de Sant Pere. Es tracta d’un servei gratuït d’assessorament tècnic per reparar petits electrodomèstics, aparells electrònics i bicicletes. L’objectiu és promoure la reparació, fomentar nous hàbits de consum i donar una segona vida als objectes, L’atenció serà per ordre d’arribada.
A la mateixa zona també hi haurà un punt d’informació sobre el projecte de l’Utensili, una biblioteca de les coses que ofereix préstec temporal d’objectes per a usos puntuals. La iniciativa busca reduir el consum, prevenir residus, impulsar el reaprofitament i afavorir la participació ciutadana. L’entitat organitzarà també un mercat d’intercanvi gratuït d’objectes.
A aquesta oferta s’hi sumen les activitats de la Diputació de Barcelona, com tallers en línia, exposicions virtuals, jocs i reptes familiars. Paral·lelament, un equip d’agents ambientals del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental reforça la campanya informativa al barri de Ca n’Aurell fins al desembre, en el marc del programa Treball i Formació del SOC.