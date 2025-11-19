ERC reclama reactivar el Pacte de Salut i exigeix a la Generalitat complir els equipaments acordats el 2023

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Terrassa ha presentat aquesta setmana un Acord de Junta de Portaveus per reclamar que es reprengui l’execució del Pacte de Salut per Terrassa, signat el 2023 entre el Departament de Salut i l’Ajuntament. Segons el grup republicà, el pla —pensat per donar resposta al creixement accelerat de la ciutat— està “encallat” i acumula endarreriments arran del canvi de Govern a la Generalitat.
Terrassa es troba en un moment d’expansió i es preveu que arribi als 250.000 habitants en els pròxims anys, una evolució que, segons ERC, pressiona especialment l’atenció primària i els serveis d’urgències. El regidor Pep Forn recorda que el Pacte de Salut, impulsat pel Govern republicà el 2023, establia un full de ruta consensuat amb l’Ajuntament per reforçar el model sanitari de proximitat i garantir una resposta adequada als reptes futurs.
Aquell acord fixava quatre actuacions prioritàries: la construcció d’un nou CAP Terrassa Nord, la creació d’un nou CUAP a la zona de Pau Marsal, l’ampliació del CAP Terrassa Sud i la integració del CAP Can Roca en el model de gestió pactat. El pla, que va comptar amb una visita del conseller de Salut el mateix any per oficialitzar-ne l’impuls, havia de desplegar-se progressivament.
ERC denuncia, però, que en l’últim any s’han produït “retards unilaterals” per part del Departament de Salut, i alerta que els calendaris ara s’allarguen fins al 2027–2028. “La ciutat no pot quedar encallada. Sense aquests equipaments, l’Atenció Primària perd capacitat i les urgències continuen sobrecarregades”, afirma Forn.
Davant d’aquest escenari, el grup republicà ha traslladat cinc demandes clau al Govern català a través de l’Acord de Junta de Portaveus. Entre elles, que Salut presenti en un termini màxim de tres mesos un calendari actualitzat d’execució del Pacte de Salut amb la condició que no s’allargui més enllà de 2027; que s’iniciïn de manera immediata els tràmits per garantir que les obres del CAP Nord, el CUAP i l’ampliació del CAP Sud comencin el 2026; i que la Generalitat asseguri els recursos econòmics necessaris per tirar-los endavant.
ERC també reclama un pla de reforç temporal dels equips d’atenció primària i urgències mentre no es construeixin els nous equipaments, així com l’establiment de reunions trimestrals entre Salut i l’Ajuntament per fer seguiment del Pacte de Salut i introduir millores en la seva aplicació.
El grup republicà defensa que complir els compromisos adquirits el 2023 és “imprescindible” per garantir que Terrassa disposi dels equipaments que necessita i pugui afrontar el creixement de la ciutat amb garanties.