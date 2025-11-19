Reche valora l’èxit del control “in situ” als menjadors escolars

La regidora d’Educació, Patricia Reche, valora molt positivament la incorporació d’una figura tècnica dedicada exclusivament a la inspecció de menjadors escolars el mes de maig. Aquesta tasca està permetent fer un seguiment exhaustiu “in situ” tant de la qualitat dels àpats com del temps de lleure, millorant la comunicació amb les famílies (AFA) i la detecció ràpida d’incidències.
Reche ha expressat aquest dimecres a la comissió informativa de l’àrea que “el positiu és que s’estan fent informes sobre incidències concretes, com una substitució que un dia no ha funcionat bé en algun aspecte. No és un problema generalitzat, però permet fer-ne un seguiment”.
Serveis de suport
La comissió ha abordat la interrupció temporal de serveis com l’estudi assistit, arran de la retirada de l’entitat col·laboradora Creu Roja, que afecta els instituts Mont Perdut i Cavall Bernat. En resposta a una pregunta del regidor republicà Pep Forn, Reche ha explicat que l’Ajuntament treballa amb el Departament d’Educació per obtenir suport econòmic i tornar a vincular el servei al menjador escolar. Mentrestant, es cobreixen les necessitats dels alumnes vulnerables mitjançant beques de cantina als dos centres afectats.
També s'ha admès una demora administrativa en la contractació externa del servei de mediació cultural, que actualment funciona amb un sol professional en lloc de tres. La regidoria ha assegurat que s’està agilitzant el procés per recuperar la normalitat i distingir entre les tasques de mediació cultural pròpiament dites i les de traducció. El servei d’Educació estudiarà donar el servei directament enlloc de subcontractar-lo.
Projecte Despertador
El projecte destinat a combatre l’absentisme escolar a primera hora (“Projecte Despertador”) també s’està replantejant. L’avaluació del model anterior va concloure que no assolia els objectius desitjats. Actualment, s’està treballant en una taula amb entitats per dissenyar una prova pilot basada en models d’èxit d’altres municipis.
Pacificació d’entorns escolars
Pel que fa als entorns escolars, s'ha confirmat que el 2026 es duran a terme més actuacions de millora i pacificació en el marc del Pla de Mobilitat, com ja s’ha fet a l’Escola Abat Marcet i a l’Escola França.