El xef de Terrassa Artur Martínez obre nou restaurant: “La tradició ha de ser viva i evolutiva”

Artur Martínez té nou projecte gastronòmic. El cuiner terrassenc obrirà a principis de febrer —encara sense una data exacta confirmada— TRÜ, el seu nou restaurant a Barcelona. El projecte, situat al carrer Còrsega, 232, en ple Eixample, representa una nova etapa creativa per al xef i el seu equip, amb una mirada directa i sense artificis cap al receptari català.
TRÜ s’ubica a l’antic local de Palo Verde, del qual conserva part del caràcter, tot adaptant-lo a una estètica i una manera de fer més alineades amb la filosofia de Martínez. El restaurant neix com una proposta paral·lela a AÜRT —mentre es prepara la seva nova etapa— i es defineix com un espai de llibertat, reflexió i retorn a l’essència.
Lluny dels codis habituals de la gastronomia d’avantguarda, el nou establiment reivindica una cuina natural, suculenta i reconeixible. Una manera de cuinar que dialoga amb el passat sense caure en la nostàlgia i que entén el llegat culinari com un procés en constant transformació. “La tradició ha de ser viva i evolutiva, com sempre ho ha estat, per evitar caure en la reiteració de plats que generin cansament en lloc de ganes de tastar-los”, defensa el xef terrassenc.
La carta s’inspira en el receptari popular i en elaboracions arrelades a la memòria col·lectiva, reinterpretades amb coneixement tècnic i sensibilitat contemporània. Propostes com la truita en suc, la trinxadilla, la llonganissa en escabetx o l’arròs a la piula conviuen amb una clara aposta pel producte vegetal, sense renunciar a plats històrics amb carn o peix. L’objectiu, segons Martínez, és posar en valor “la saviesa de la senzillesa i la identitat, amb més coneixement tècnic i més sensibilitat”.
Equip consolidat
El projecte compta amb el mateix nucli dur que va donar forma a AÜRT. Pol Ruiz i Marc Cano assumeixen el lideratge com a caps de cuina i socis de Martínez, acompanyats de professionals com el cuiner Xavi Romero, la pastissera Mar Ibáñez i el sommelier Xavi Jiménez. Un equip cohesionat que trasllada la seva complicitat a un format més accessible, però amb els mateixos valors.
La proposta líquida amplia el concepte habitual de celler. A més del vi natural —exclusivament català i, en molts casos, desenvolupat conjuntament amb Can Morral del Molí—, TRÜ incorpora begudes ancestrals reinterpretades i creacions pròpies, sempre sota criteris de baixa intervenció i coherència amb la cuina.
L’artesania, la temporalitat i la proximitat són eixos centrals del projecte. El restaurant treballa amb productes elaborats de manera artesanal, tant per l’equip com en col·laboració directa amb proveïdors de proximitat i artesans catalans de referència. Conserves, formatges, embotits, condiments i begudes desenvolupats expressament per a TRÜ formen part d’aquesta aposta.
Més que una continuïtat d’AÜRT, TRÜ es planteja com un pas al costat conscient. Un espai per repensar l’entorn, cuinar la tradició amb distància crítica i redescobrir-la des d’una mirada honesta, quotidiana i profundament arrelada al país.