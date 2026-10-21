La sostenibilitat pot ser també una eina per guanyar competitivitat i obrir noves oportunitats de negoci. Amb aquesta premissa, la Cambra de Comerç de Terrassa reunirà el pròxim 29 d’octubre empreses de la demarcació i experts en sostenibilitat i finançament en la segona edició de l’ESG Xperts Fòrum. La jornada posarà el focus en el retorn econòmic dels criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG), especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses.
La trobada, que tindrà lloc de 9 a 13 hores a la seu de la corporació, comptarà amb la participació de les empreses terrassenques LAMP i Vytrus Biotech, que compartiran experiències sobre com han incorporat la sostenibilitat a la seva estratègia empresarial. També hi participarà VEGA Instrumentos, amb seu a Sant Cugat del Vallès, en una taula rodona centrada en els resultats i l’impacte d’aquestes polítiques en la competitivitat.
La jornada començarà amb una conferència magistral de Mateo Salazar, soci de Sostenibilitat i Governança Corporativa de KPMG Espanya, que abordarà les implicacions econòmiques de la integració dels criteris ESG en la gestió empresarial. Salazar té més de quinze anys d’experiència en aquest àmbit i treballa en processos de transformació sostenible i en la incorporació d’aquests criteris a l’estratègia i les operacions de les companyies.
Les experiències de LAMP i Vytrus Biotech
Un dels blocs centrals serà la taula "Les empreses parlen: com la sostenibilitat els ha ajudat a ser més competitives?", que donarà veu a tres directius del teixit empresarial de la demarcació. Hi intervindran Quico Escudé, responsable de Compres i Sostenibilitat de LAMP; Albert Jané, conseller delegat i cofundador de Vytrus Biotech, i Ernesto Urbani, responsable financer de VEGA Instrumentos.
Els participants exposaran com han integrat els criteris ambientals, socials i de bon govern en el funcionament de les seves organitzacions i quins resultats n’han obtingut. El debat serà moderat per Marcos González, periodista i fundador de Corresponsables, que també conduirà la jornada.
La segona taula abordarà les opcions de finançament vinculades als criteris ESG i els aspectes que les entitats financeres tenen en compte a l’hora d’avaluar les empreses. Hi participaran Evan Vallejo, responsable de l’Àrea de Finançament, Ajuts i Fiscalitat de la Cambra de Terrassa, i Ivan Romero, cap comercial de l’Institut Català de Finances. La sessió estarà moderada per Marianella Pereira, responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la corporació.
Un espai per a les pimes
La Cambra vol que el fòrum serveixi per apropar la sostenibilitat a la realitat quotidiana de les empreses, més enllà de les obligacions normatives. "La incorporació dels criteris ESG pot generar valor i obrir noves oportunitats de negoci", assenyala Pereira, que destaca l’orientació pràctica de la trobada i la voluntat de vincular la sostenibilitat amb la competitivitat, el retorn econòmic i el finançament.
L’esdeveniment s’adreça principalment a empresaris, equips directius, responsables de sostenibilitat i finances i professionals de la gestió empresarial, amb una atenció especial a les necessitats de les pimes. La primera edició es va celebrar el 2025, i la Cambra aspira a consolidar el fòrum com un espai d’intercanvi de coneixement entre empreses i professionals del territori.
La benvinguda institucional anirà a càrrec de Joaquim Lopez, vocal del Comitè Executiu de la Cambra i representant institucional de l’àrea de Sostenibilitat. El president de l’entitat, Ramon Talamàs, clourà la jornada, que acabarà amb un vermut relacional.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de la Cambra de Comerç de Terrassa.