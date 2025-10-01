Els autobusos de TMESA incorporaran missatges d’esperança per prevenir el suïcidi

Els autobusos urbans de Terrassa incorporaran a partir d’aquest dijous missatges positius i d’esperança vinculats a la prevenció del suïcidi. Es tracta de la campanya “Siguem Girasols”, una iniciativa de l’associació Els Dols de Terrassa i TMESA, amb el suport de l’Ajuntament, que vol visibilitzar una realitat massa sovint silenciada i oferir acompanyament a les persones que pateixen depressió o algun trastorn mental.
La regidora de Salut, Laura Rivas, ha subratllat que “els girasols són un símbol de llum i d’esperança” i que la campanya vol recordar que hi ha recursos i camins per no afrontar el dolor en solitud. Els missatges, visibles a l’interior dels vehicles, inclouran també el telèfon 024, actiu les 24 hores del dia i especialitzat en la prevenció de la conducta suïcida.
Per a Kandy Guerrero, fundadora de l’associació Els Dols, la iniciativa és clau per “trencar el silenci que encara pesa sobre la mort per suïcidi” i fer arribar suport a milers de persones en un espai quotidià com és el transport públic. “Potser algú que llegeixi una d’aquestes frases, en un moment de foscor, trobarà un punt de llum”, ha explicat.
El gerent de TMESA, Óscar Gómez, ha remarcat el compromís de l’empresa amb la ciutat: “Si la campanya ajuda encara que sigui a una sola persona, ja ens sentirem satisfets”. Per la seva banda, el regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha posat en valor la tasca dels conductors i la dimensió comunitària de la iniciativa, recordant que “no hem de tenir por de parlar obertament de la conducta suïcida, perquè només així es pot prevenir”.
Els cartells incorporaran cinc missatges diferents: "Potser ara no ho sents, però no estàs sol. A Terrassa ens importes; No has de poder amb tot. Està bé demanar ajuda; Quan el teu món és fosc, busca'ns. #siguemgirasols; Un mal dia no és una mala vida. Dona't temps; Aquesta tempesta passarà. La teva història mereix un punt i coma". Cada frase s'acompanyarà amb el símbol del girasol s’instal·len aquesta setmana i es mantindran als autobusos, com a mínim, durant un any.