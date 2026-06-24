La revetlla de Sant Joan ha deixat un balanç de 283 avisos atesos pels Bombers al Vallès Occidental, la xifra més elevada de totes les comarques catalanes. Entre les incidències registrades entre les 20 hores de dimarts i les 8 hores de dimecres hi ha hagut un dispositiu preventiu, 121 incendis de vegetació, 136 incendis diversos —com ara contenidors, vehicles o habitatges— i 25 serveis més relacionats amb accidents de trànsit o salvaments. A més, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat a la comarca un total de 1.660 incidents relacionats amb la revetlla, només per darrere del Barcelonès (3.321 trucades).
A Terrassa, la nit ha estat especialment moguda, amb diversos incendis de vegetació i altres incidències vinculades a l'ús de material pirotècnic. A les 5.04 hores, els Bombers han rebut l'avís per un incendi que ha cremat un vehicle estacionat al garatge d'una casa unifamiliar, al carrer del Doctor Salvà. Amb l'autoescala, els efectius han rescatat per la façana una persona que es trobava al balcó de l'habitatge. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat tres ambulàncies i ha atès una persona, tot i que finalment no ha estat necessari el seu trasllat a un centre sanitari. El foc, que ha afectat al garatge i la planta baixa de l'immoble, s'ha donat per extinguit a les 6.17 hores.
Cal destacar un altre incendi a la plaça de Pablo Neruda, al barri de Can Palet. Segons ha explicat una veïna al Diari de Terrassa, el foc es va originar després que "una família llancés un petard contra un arbre". Les flames, inicialment de petites dimensions, van acabar afectant també un segon arbre. Els Bombers van intervenir ràpidament i van aconseguir extingir l'incendi.
La revetlla també ha deixat altres incidències a la ciutat. Entre aquestes, s'han registrat diversos incendis de vegetació a zones com Can Colomer i Can Petit, així com la crema de dos contenidors al barri de les Fonts.
Més enllà de Terrassa, una de les actuacions destacades a la comarca ha tingut lloc a Castellbisbal. Els Bombers han estat alertats a les 02.03 hores per un incendi a una casa unifamiliar adossada de la urbanització Comte de Sert. El foc estava localitzat al fons del garatge, situat a la planta -1 de l'habitatge. Tots els inquilins han pogut sortir a l'exterior i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida.
Miki López, inspector en cap del grup d’operacions especials de Bombers, ha destacat que la revetlla d'enguany "s'ha mogut en els paràmetres que s'esperaven" amb molta simultaneïtat de serveis, especialment a les zones metropolitanes per petits incendis urbans, però sense cap incident de gravetat destacable. També han agraït la "responsabilitat" de la ciutadania per seguir les recomanacions de seguretat i contribuir que la celebració es desenvolupés sense conseqüències més greus: “Sempre és positiu i estem molt agraïts que la gent tingui aquest punt de consciència i de responsabilitat perquè la revetlla sigui una festa i no una altra cosa”.